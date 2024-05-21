OPPO Reno 11F 5G ile OPPO Türkiye pazarına bomba gibi döndü. Çinli teknoloji devi OPPO, 2021 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesindeki fabrikasında telefon üretimine başlamış, ancak daha sonra bu üretimi durdurmuştu. Şimdi ise OPPO, yerli şirket AGM ile iş birliği yaparak aynı fabrikada yerli telefon üretimine yeniden başladı. Bu kapsamda, OPPO’nun Türkiye’de ürettiği ilk yerli telefon olan OPPO Reno 11F 5G, ön siparişe açıldı.

Yerli Üretim OPPO Reno 11F 5G Türkiye’de: İşte Özellikleri

OPPO Reno 11F 5G, 6.7 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile geliyor. Parmak izi okuyucu ekranın altında bulunuyor. Şık tasarımı ve özel renk seçenekleriyle de dikkat çeken cihazın arkasında üçlü kamera sistemine yer verilmiş. 64 MP ana kamera, 112 derece açılı geniş açı kamerası ve 2 MP makro kamera bu üçlü kamera adasında yer alıyor. Ön kısımda ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Donanım tarafında gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan Reno 11F 5G, günlük işleriniz için ihtiyacınız olandan bile çok güce sahip. Bu yonga setine, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleri eşlik ediyor. Bu sayede arka plandaki uygulamaları uzun süre kullanabiliyor ve sayısız medyayı cihazınızda bulundurabiliyorsunuz.

OPPO pil konusunda da bu cihazı güçlü özelliklerle donatmış. Reno 11F 5G 5000 mAh batarya kapasitesi ve SuperVOOC 3.0 (67W) hızlı şarj teknolojisi ile uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sağlıyor. Telefon, Android 14 tabanlı ColorOS 14 işletim sistemi ile çalışıyor ve Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G gibi bağlantı özelliklerine sahip.

OPPO Reno 11F 5G Türkiye Fiyatı

OPPO, geçmiş yıllarda da uygun fiyatlı telefon modelleri üretirken, yine oldukça iddialı bir modeli Türkiye’de üretmeye karar verdi. OPPO Reno 11 serisinin dikkat çeken fiyat/performans modeli Reno 11F 5G, Tuzla’daki fabrikada üretilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor. OPPO Reno 11F 5G Türkiye fiyatı, 256 GB depolama kapasitesi için 18.999 TL olarak ön siparişe açıldı. Ön sipariş dönemi 28 Mayıs’ta sona erecek ve sevkiyatlar başlayacak.

Ön sipariş dönemine özel bir kampanya da başlatan OPPO, 22-27 Mayıs tarihleri arasında Hepsiburada üzerinden ön sipariş veren müşterilere 2.000 TL değerinde hediye çeki sunuyor.

OPPO’nun Türkiye pazarında yeniden üretime geçmesi, yerli üretim telefonlara olan ilgiyi artıracak gibi görünüyor. Reno 11F 5G’nin sunduğu yüksek performans ve şık tasarımı ile Türk kullanıcıları tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor. OPPO Türkiye tarafımıza da bir ürün tedarik etmiş durumda. Biz de vakit kaybetmeden kutu açılışını yaptık. Aşağıya bıraktığımız bağlantıdan cihazın kutu açılışını izleyebilirsiniz.

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