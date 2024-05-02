HUAWEI Pura 70 Serisi Avrupa fiyatları belli oldu. Bu videoda Türkiye fiyatlarını tahmin ediyoruz.
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HUAWEI Pura 70 Serisi Avrupa’da Satışta! | Türkiye’de Ne Kadar Olur?
HUAWEI Pura 70 serisi Avrupa pazarında ön siparişe açıldı. Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleriyle piyasaya çıkan serinin Avrupa’da çıkacağı renk, bellek, depolama, işlemci ve fiyat bilgileri de açıklanmış oldu. Peki Türkiye’de ne kadar olur? Bunun cevabını da tahminleriyle Aydoğan veriyor.
HUAWEI Pura 70 Serisi Avrupa Fiyatları
- HUAWEI Pura 70 (12 GB + 256 GB): 999 Euro
- HUAWEI Pura 70 Pro (12 GB + 512 GB): 1.199 Euro
- HUAWEI Pura 70 Ultra (16 GB + 512 GB): 1.499 Euro
HUAWEI Pura 70 Özellikleri
- Renk: Siyah- Beyaz
- Boyut: 157,6 x 74,3 x 7,95 mm
- Ağırlık: 207 gram
- Koruma: Süper Dayanıklı Kunlun Glass / IP68
- Ekran: 6,6 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz
- İşlemci: Kirin 9000S1
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Grafik: Maleoon 910
- Kamera: 50 MP (f1,4-f4) OIS + 13 MP f.2.2 + 12 MP f.3.4 OIS
- Zoom: 5x optik zoom / 50x dijital
- Ön Kamera: 13 MP f2.4
- Video: 8K (Arka) + 4K (Ön)
- İşletim Sistemi: EMUI 14.2
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC
- Batarya: 4900 mAh
- Şarj: 66 Watt Super Charge
- Kablosuz Şarj: 50 Watt
HUAWEI Pura 70 Pro Özellikleri
- Renk: Siyah- Beyaz
- Boyut: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm
- Ağırlık: 220 gram
- Koruma: Süper Dayanıklı Kunlun Glass / IP68
- Ekran: 6,8 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz
- İşlemci: Kirin 9010
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Grafik: Maleoon 910
- Kamera: 50 MP (f1,4-f4) OIS + 13 MP f.2.2 + 48 MP f.2.1 OIS
- Zoom: 3,5x optik zoom / 100x dijital
- Ön Kamera: 13 MP f2.4
- Video: 8K (Arka) + 4K (Ön)
- İşletim Sistemi: EMUI 14.2
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC
- Batarya: 5050 mAh
- Şarj: 100 Watt Super Charge
- Kablosuz Şarj: 80 Watt Super Charge
HUAWEI Pura 70 Ultra Özellikleri
- Renk: Yeşil – Kahverengi – Siyah
- Boyut: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm
- Ağırlık: 226 gram
- Koruma: Kristal Zırh Kunlun Glass / IP68
- Ekran: 6,8 inç 1,5K LTPO OLED 10 bit 120 Hz
- İşlemci: Kirin 9010
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Grafik: Maleoon 910
- Kamera: 50 MP (f1,6-f4) 1 inç SS-OIS + 40 MP f.2.2 + 50 MP f.2.1 OIS
- Zoom: 3,5x optik zoom / 100x dijital
- Ön Kamera: 13 MP f2.4
- Video: 8K (Arka) + 4K (Ön)
- İşletim Sistemi: EMUI 14.2
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 6, BT 5.2, USB 3.1, NFC
- Batarya: 5200 mAh
- Şarj: 100 Watt Super Charge
- Kablosuz Şarj: 80 Watt Super Charge