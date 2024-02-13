Huawei, katlanabilir akıllı telefon serisini genişletmeye yönelik heyecan verici adımlar atmaya hazırlanıyor. Beklenen Huawei Pocket S2 modelinin lansmanına doğru yaklaşırken, son render sızıntıları, kullanıcılara yeni renk seçenekleri sunarak merak uyandırıyor.

İçindekiler Huawei Pocket S2 renk renk olacak

Huawei Pocket S2 renk renk olacak

Weibo’da paylaşılan sızıntılar, Pocket S2’nin üç farklı renk seçeneğine sahip olacağını gösteriyor: Koyu Mor, Rokoko Beyazı ve Siyah. Her bir renk seçeneği, klasik desenleriyle dikkat çeken Rokoko Beyazı ile sade dokularıyla öne çıkan Koyu Mor ve Siyah arasında benzersiz bir çekicilik sunuyor.

Huawei Pocket S2’nin tasarımında, arkadaki ikili dairesel modüller korunuyor. Bu modüllerden biri üç lensli kamera kurulumunu, diğeri ise harici ekran görevini üstleniyor. Tasarımın, özellikle Rokoko Beyazı modeliyle birlikte, önceki model olan Pocket S’e kıyasla ince detaylarda değişiklikler getirdiği görülüyor. Örneğin, Rokoko Beyazı modeli estetik olarak P60 serisine benzerlik gösteriyor.

Daha önce açıklanan bilgilere göre, cam arkalı Gri ve deri arkalı Mor gibi ek renk seçeneklerinin de mevcut olabileceği düşünülüyor. Sızıntılar ayrıca, potansiyel bir lansman tarihi olarak 27 Şubat’ı işaret ediyor. Ancak, Huawei henüz bu tarihi resmi olarak doğrulamamış olsa da, zamanlama şirketin tipik ürün döngüsüyle uyumlu görünüyor.

Huawei Pocket S2’nin iç kısımlarıyla ilgili sızıntılar, güçlü bir Kirin 9000 5G yonga seti, geliştirilmiş bir ana kamera ve daha büyük bir kapak ekranına işaret ediyor. Ayrıca, büyük harfli telefon kılıfı gibi çeşitli heyecan verici aksesuarların da geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor.

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Ancak, bu bilgilerin yalnızca sızıntılar olduğunu ve resmi özelliklerin farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Ancak, tüm bu bilgiler, şık ve performans odaklı bir katlanabilir telefonun beklentilerini artırıyor. Henüz resmiyet kazanmamış olsa da, Huawei’nin Pocket S2 modeliyle heyecan verici bir adım atmaya hazırlandığı açıkça görülüyor.