Xiaomi 14 fiyatı ne olacak sorusu çok merak ediliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl sonunda Çin pazarı için tanıttığı Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinden oluşan Xiaomi 14 serisi 25 Şubat tarihinde küresel pazar için de çıkacak. Kısa bir süre önce Xiaomi 14 Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Xiaomi 14 fiyatı ile rakipsiz olacak.

Xiaomi 14 Fiyatı Çok Konuşulacak, Bu Paraya Daha İyisi Var Mı?

Xiaomi 14’ün 25 Şubat’ta küresel olarak piyasaya sürülmesine yaklaşırken, cihazın fiyatı ve özellikleri de merak konusu oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre, Yunanistan için Xiaomi 14 fiyatı açıklandı. Öte yandan, Xiaomi 14 Pro’nun Çin dışında satışa sunulmayacağı da doğrulandı.

Xiaomi 14 Avrupa fiyatıyla ilgili ortaya çıkan bilgilere göre, 12GB RAM ve 512GB depolama versiyonu Yunanistan’da 1,099 euro fiyatla satışa çıkacak. Geçen yılın Xiaomi 13 modeli, 8/256GB versiyonu için 999 euro’dan satışa sunulmuştu.

Bu yeni fiyatlandırma, Xiaomi 14’ün önceki modelinden daha geniş bir RAM ve depolama seçeneği sunacağını gösteriyor. Bütün bu donanım yükseltmelerine rağmense fiyat sadece 100 euro artmış durumda. Tabi bunun Xiaomi 14 Yunanistan fiyatı olduğunu unutmamak gerekiyor. Avrupa geneli için Xiaomi 14 fiyatı ise henüz kesin değil.

Çin’deki modeller arasında 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle gelen 16GB RAM kapasitesine sahip Xiaomi 14 bulunurken, şirketin 12/512 sürümünü Avrupa’ya özel olarak satışa sunacağını söylemek mümkün. Bu ilginç bir karar olmuş.

Xiaomi 14’ün 29 Şubat’tan itibaren raflara gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Xiaomi 14 Pro’nun Çin dışında satışa sunulmayacağına dair önceki söylentiler de yeni bir rapor tarafından doğrulandı. Xiaomi, Pro modelini Ultra versiyonu lehine aşamalı olarak kaldırıyor gibi görünüyor. Yani Xiaomi 14 Ultra küresel pazara gelirken, Xiaomi 14 Pro’yu görmeyeceğiz.

Xiaomi 14, anavatanı Çin’de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini temel alarak tanıtıldı. Bu, Xiaomi’nin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile çalışan ilk modeli olma özelliği taşıyor. Telefonun özelliklerine yakından bir göz atalım.

Xiaomi 14 Özellikleri

Xiaomi 14’ün ekranı son derece ince bir çerçeveye sahip ve iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’nunkinden daha kompakt bir yapıya sahip. Ekranın 6,36 inç büyüklüğünde olduğu ve 2670 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 120 Hz tazeleme hızı sunması ve 3000 cd/m2 parlaklık ile sektör lideri konumunda olması dikkat çekiyor.

Telefonun kamera özellikleri de oldukça etkileyici. Xiaomi 14, hızlı f/1.6 diyafram açıklığına sahip Leica Summilux lens ile donatılmış ve “Işık ve Gölge Avcısı” olarak adlandırılan yeni bir sensör içeriyor. Kamera, 14, 23, 46 ve 75 mm’lik dört farklı lens modülünü destekliyor ve 3,2x maksimum optik yakınlaştırma sunuyor.

Xiaomi 14 pil kapasitesi 4610 mAh olarak açıklandı ve 90W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Cihazın diğer özellikleri arasında büyük bir soğutma sistemi, stereo hoparlörler, NFC çipi, USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 adaptörleri ile IP68 toz ve suya dayanıklılık bulunuyor.

Şubat ayında Avrupa pazarına da gelecek olan Xiaomi 14 Türkiye fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Yunanistan için sızdırılan Xiaomi 14 fiyatı ve ülkemizdeki ekonomik koşulları göz önünde bulundurursak, Xiaomi 13’e kıyasla ufak da olsa bir fiyat artışı bekleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!