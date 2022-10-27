Çinli üretim devi Huawei, akıllı telefon sektöründe çalkantılı günler yaşadı. Tüm sorunlarına rağmen şirket hala güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Firma hala akıllı telefonlarla kalmayıp katlanabilir akıllı telefonlar piyasaya sürebiliyor. Birkaç gün önce şirket, ikinci nesil kapaklı telefonunu piyasaya süreceğini resmen doğruladı. Bu akıllı telefon Motorola RAZR 2022 ve Galaxy Z Flip4 gibi modellerle rekabet edecek. Aslında, şirket bu akıllı telefonun lansman tarihini 2 Kasım olarak çoktan onaylamıştı. Bu yeni kapaklı cihaz, Huawei Pocket S, kısa süre önce ön siparişlere açıldı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Telefon Adına İlgi Yüksek

Huawei Pocket S için lansman tarihini duyurulduktan sonra, cihaz şimdi ön siparişte. Yaklaşan kapaklı telefon şu anda Huawei Jingdong mağazasında ve şirket ön alımları kabul etmeye başladı. Daha önceki bilgilere göre Pocket S ile P50 Pocket arasındaki en büyük fark çip olacaktı. Huawei Pocket S, Qualcomm Snapdragon 778G 4G çip ile geliyor. Huawei P50 Pocket’ın ise Qualcomm Snapdragon 888 4G işlemci ile donatılması bu bilgiyi doğruluyor.

Huawei Pocket S Özellikleri Hala Gizli

BAL-AL80 model numaralı Huawei cep telefonu daha önce 3C sertifikasını geçmişti. Bu akıllı telefon 40W hızlı şarj ile gelecek. Raporlara göre, bu cihaz Huawei’nin yeni çıkacak bir akıllı telefonu. Ancak bunun Pocket S olup olmadığı hakkında bir bilgi yok. Yeni gelecek telefon ön satışlara açılsa bile teknik özellikleri bir sır gibi saklanıyor.

Buna karşılık, Huawei P50 Pocket geçen yıl Aralık ayında piyasaya sürüldü. Yığılmış bir lens modülü ve dairesel bir dış ekran ile Vientiane çift halkalı bir tasarıma sahip. Cihaz 6,9 inç esnek ekran, damlaçentiği tasarımı ve katlanabilirlik için menteşe ile birlikte geliyor. P50 Pocket ayrıca 10V / 4A’ya kadar Huawei süper hızlı şarjı destekleyen 4000 mAh değerinde bir pil kullanıyor. Görüntülere bakılırsa, Huawei Pocket S 5 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar: yeşil, sarı, mavi, pembe ve mor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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