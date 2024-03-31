Huawei P70 Geekbench testinde işlemcisi ile boy gösterdi. Huawei cephesinin merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P70 işlemcisi nihayet belli oldu. Huawei P70 serisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihi hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı ve son sızıntılara göre, bu yeni modeller Nisan ayında piyasaya sürülecek.

Huawei P70 Geekbench Test Sonucu Dudak Uçuklattı, Amiral Gemisi Performansına Hazır Olun

Geekbench platformunda görülen üç model, P70 serisinin özelliklerini ve performansını gösteren önemli ipuçları veriyor. L10, AL80 ve AL00 model numaralarına sahip üç Huawei akıllı telefonu, Geekbench testlerinde tespit edildi.

Standart Huawei P70 modeli olan AL10, tek çekirdekli testlerde 1243 ve çok çekirdekli testlerde 3840 puan aldı. P70 Pro olduğu tahmin edilen AL80, sırasıyla 1348 ve 4114 puan elde etti. Huawei P70 Geekbench sonucu oldukça etkileyici diyebiliriz.

En dikkat çekici sonuç ise MNA-AL00 modelinde görüldü; bu model tek çekirdek performansında 1784 puan, çok çekirdek performansında ise 4589 puan elde etti. Bu modelin Huawei P70 Art olduğu düşünülüyor. Huawei P70 Geekbench testinde en yüksek puanlar bu cihaza ait.

AL10 ve AL80 modelleri, daha önce Huawei Mate 60 cihazlarda da gördüğümüz Kirin 9000 yonga setini kullanıyor gibi görünüyor. Ancak AL00 modeli veya muhtemel adı ile P70 Art modeli, farklı bir Kirin yonga setine sahip olabilir. Geekbench listesi, bu modelin 2,02 GHz hızında dört çekirdeğe, 2,75 GHz hızında üç çekirdeğe ve 3,19 GHz hızında tek bir çekirdeğe sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, akıllı telefonun 12 GB RAM‘e sahip olduğu belirtiliyor.

Üç akıllı telefon da Çin’in 3C Radyo sertifikasyonunda listelenmiş durumda. Temel P70 modelinin BeiDou uydu mesajlaşma özelliğini destekleyeceği belirtilirken, P70 Pro ve P70 Art modellerinin hem BeiDou’nun mesajlaşmasını hem de Tiantong 1 aracılığıyla uydu çağrılarını destekleyeceği ifade ediliyor.

Nisan ayına yaklaştığımızda, Huawei P70 serisi hakkında daha fazla güncelleme ve resmi lansmanın onaylanmasını bekliyoruz. Bu yeni akıllı telefon serisi, Huawei kullanıcılarına gelişmiş performans ve özellikler sunmayı hedefliyor.

Bizler de Huawei cephesinin yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını merakla bekliyoruz. Son zamanlarda amiral gemisi akıllı telefonlarında Qualcomm çipler kullanmayı kesen Huawei’nin yeni akıllı telefonlarında kullanacağı işlemciyi bizler de merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei cephesinin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!