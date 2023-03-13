Çinli teknoloji devi Huawei bugün resmi olarak Huawei P60 serisi ve Mate X3 katlanabilir telefonunun 23 Mart 2023‘te tanıtılacağını resmi olarak açıkladı. Android dünyasının merakla beklediği bu kamera canavarı telefonların bu zamana kadar sızdırılan özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Yayınlanan alt kısımdaki tanıtım görseli Huawei Mate X3’ün katlanabilir tasarımını gösterirken, üst kısım Huawei P60’taki büyük halka kamerayı gösteriyor. Söylentilere göre Huawei P60 Pro, 120 Hz kare hızına sahip 3200 x 1140 piksel çözünürlüğe sahip 6,6 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak.

Bu canavar ambargolardan dolayı 5G desteğine sahip olmayan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 8 GB RAM ile gelecek. Telefonun bir dikkat çeken yanı ise değişken diyafram açıklığına (f/1,4’ten f/4,0’a kadar) sahip lens ve ayrıca görüntü işlemeden sorumlu XMAGE 2.0 teknolojisi olacak. Leica ortağını Xiaomi’ye kaptıran Huawei, XMAGE teknolojisi sayesinde bu dezavantajı büyük bir avantaja çevirerek DxOMark‘ta zirveye oturmayı başaracak.

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Katlanabilir telefon Huawei Mate X3 ise geçen yıl tanıtılan Mate X2’nin tasarımını kullanmaya devam edecek. Ancak akıllı telefonun daha ince ve hafif olmasının yanı sıra daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor. Bu modelde de muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini göreceğiz. 2.000 dolar bandını zorlaması beklenen bu canavar ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak. Türkiye pazarına da gelecek olan bu modeller bakalım Android dünyasında yeni bir devri başlatabilecek mi?