Huawei şu anda, ağ bağlantısını kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi ve bağlantı tabanlı geliştirmeden tam hizmet etkinleştirmeye geçmeyi amaçlayan 5.5G teknolojisini geliştiriyor. 5G’den bir sonraki adım olan bu teknolojiyi geliştirmek için Huawei önündeki engellere aldırmadan tam gaz ilerliyor!

Yasaklara Rağmen Daha Gelişmiş 5G Yolda!

Yakın zamanda sonra eren Mobil Dünya Kongresi 2023’te Huawei, tüm bantları 5G’ye taşıyabilen One 5G çözümlerini tanıtmıştı. Firma bu teknoloji için “5.5G” ifadesini kullanmıştı.

Huawei, bu yeni teknolojinin birçok farklı sektörü dönüştürme ve dijitalleştirme gücüne sahip olduğuna inanıyor. Şirket, 5.5G’nin eMBB’nin bit başına maliyetini on kat azaltmak ve ToB senaryolarının yüzde sekseninin gereksinimlerini karşılamak için UCBC kullanarak daha yüksek uplink yetenekleri sunmak gibi birçok açıdan 5G’den büyük ölçüde daha iyi performans göstereceğini öngörüyor.

Ancak Huawei, kendisine uygulanan küresel ticaret kısıtlamaları nedeniyle önemli zorluklarla karşılaşıyor. ABD’nin baskıları şirketin temel malzemelere olan erişimini kesti. Huawei’nin küresel tedarik zinciri de yoğun bir baskı altında.

Bu zorluklara rağmen Huawei teknolojisini geliştirmeye ve 5.5G’yi iyileştirmeye devam ediyor. Şirket, bu yeni teknolojinin telekomünikasyon alanında birçok fayda ve ilerleme getireceğine inanıyor.

Bu ticari kısıtlamaların Huawei’nin 5.5G teknolojisini küresel ölçekte geliştirme ve uygulama becerisini nasıl etkileyeceği henüz belli değil. Ancak Çinli teknoloji devi iyimserliğini koruyor ve bu zorlukların üstesinden gelmeye kararlı.

Bizler de yasaklara rağmen Huawei’nin bu teknolojiyi geliştirme konusundaki kararlılığını takdir ediyoruz. ABD, güvenlik risklerini bahane ederek kendi teknolojilerini dünya standartı haline getirmeye çalışsa da, Huawei’nin gerçek bir ivme yakaladığını ve baskılara boyun eğmediğini görmek güzel.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 5.5G teknolojisi 5G’nin geri kaldığı noktaları telafi edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!