Huawei’nin bu yılın ilk çeyreğinde yeni bir model P serisi amiral gemisini piyasaya sunacak. Bu yeni seri tahmin edebileceğiniz gibi Huawei P60 serisi olacak. Huawei’nin bu seriyi Şubat ayı sonunda MWC 2023 etkinliğinde tanıtacağına dair son zamanlarda söylentiler bile var. Ancak Huawei’den bu seri ile ilgili resmi bir rapor yok. Son gelen sızıntılar, Huawei P60 serisinin birden fazla versiyona sahip olacağını ortaya koyuyor. Bunların arasında dikkat çekeni Huawei P60 Pro olacak.

Pro model son gelen bilgilere göre 6.6 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme hızına sahip 2K çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelecek. Bu ekran BOE tarafından üretilecek ve 1920Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyecek. Huawei’nin yeni canavarı, Huawei Mate 50 serisi ile aynı Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek. Ancak yine ambargodan dolayı telefonda 5G desteği maalesef ki yer almayacak.

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Ayrıca 32MP selfie ve 50MP IMX888 ana kameraya da sahip olacak. Ayrıca arka kısımda 50MP süper geniş açı ve 64MP telefoto lens de kullanılacak. Huawei P60 serisi, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh dahili bir bataryaya sahip olacak. Bu telefon aynı zamanda yeni bir mobil teknoloji olan uydu mesajlarını da destekleyecek.

Huawei P60 Pro, çerçeve son derece darken bir orta delikli ekran kullanmaya devam edecek. Telefonun arka kamera modülü Huawei P50 serisinden biraz farklı olacak. Ana kameranın üstünde ve altında lens yer alacak. Flaş sağ üst konumda ve kameranın yanında Xmage imzasını göreceğiz. Görüntü performansı dört gözle beklemeye değer olacak.