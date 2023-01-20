DxOMark ekibi bildiğiniz gibi son yıllarda telefonların kameraları yanında ekran ve batarya performansını da test etmeye başlamıştı. Bu süreçte ekip en iyi ekrana sahip telefon unvanını iPhone 14 Pro Max‘e vermişti. İlk atıya 5 tane telefon sokmayı başaran Apple’a bugün Huawei şoku geldi. DxOMark ekibi Huawei Mate 50 Pro modelinin iPhone 14 Plus‘tan daha iyi bir ekrana sahip olduğunu açıkladı. Böylelikle en iyi ekran sahip 6. telefon unvanını eline alan Huawei, rakibine de göz dağı vermiş oldu. Hem de tüm ambargolara rağmen.

6.75 inç büyüklüğünde 1212 x 2616 çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelen Huawei’nin telefonu 120 Hz tazeleme hızı ile rakibine karşı büyük bir üstünlük kuruyor. Apple’ın ana ve Plus modelinde 60 Hz ekran kullanması rakibinin gerisinde kalmasına neden oldu diyebiliriz.

DxOMark ekibi, Mate 50 Pro’nun zayıf yönleri olan çok yüksek kaliteli bir OLED panelle donatıldığını belirtti. Bu sayede, parlak güneşli bir günde ekrandan gelen verileri rahatça okumak için maksimum parlaklık istenilen seviyelere çıkıyor. Ancak HDR içerik oynatırken koyu renklerdeki ayrıntılar kayboluyor.

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Videolara çok fazla kare düşmesi yaşandığını belirten ekip, ekranın bu eksiklere rağmen iPhone 14 Plus’ı geçtiğini vermiş olduğu 141 puan ile deklare ediyor.

İçindekiler Artıları

Eksileri Artıları Her aydınlatma koşulunda mükemmel renk sunumu

Titreşimsiz ekran

Düşük ışık koşullarında iyi resim oluşturma

Eksileri Videolarda çok fazla kare düşüyor

Dış mekan koşullarında ekran parlaklığı eksikliği

HDR videolardaki koyu tonlar ayrıntılardan yoksun