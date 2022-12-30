Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Huawei, tasarım harikası katlanabilir Huawei Pocket S akıllı telefonunu Ekim 2022’de tanıttı. Üç farklı depolama seçeneği ile gelecek cihazlarda, 128 GB, 256 GB ve 512GB bellek tercihlerinin olacağı şirket tarafından onaylanmıştı. Cihazların çıkış tarihinden beridir raflarda henüz yerini almamış 512 GB hafızalı Pocket S, bugün Çin’de satışa çıktı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Huawei Pocket S 512GB, Çin’de Satışa Sunuluyor

Bugün itibariyle Çin’de resmi Huawei mağazalarından alabileceğiniz Huawei Pocket S cihazları, 512 GB’lık modellerine kavuştu. Teknoloji devinin yaptığı açıklamalara göre, Huawei Pocket S 512GB’ın fiyatı 7,488 RMB (yaklaşık 1,077 $). Katlanabilir telefon Obsidian Black, Frost Silver, Mint Green, Sakura Pink, Primrose Gold ve Ice Crystal Blue olmak üzere birbirinden farklı 6 renk seçeneği ile beraber gelecek. Ayrıca, cihaz Çin’de Vmall, Jd.com, Suning ve diğer perakendeciler aracılığıyla satın alınabilecek. Uzak doğu ülkesinde telefon ile ilgilenen kullanıcılar cihazın 512GB’lık versiyonunu ülkede yerel saatle 10:08’den itibaren satın alabilirler.

Huawei Pocket S Cihazının Teknik Özellikleri

120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma, DCI-P3 renk gamı, 1,07 milyar renge kadar 6,9 inç (2790 x 1188 Piksel) FHD+ OLED ekran

Adreno 642L GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 778G 4G Mobil Platform

128GB/256GB/512GB depolama alanına sahip 8GB RAM, NM bellek kartı ile 256 GB’a kadar genişletilebilir bellek

HarmonyOS 3.0

Çift SIM

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 40MP True-Chroma Kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP ultra geniş kamera, 2.5cm makro, 10 kanallı çok spektral sensör

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10.7MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

USB C Tipi Ses

Boyutlar: 170 (katlandığında 87,3) ×75,5 ×7,2 (katlandığında 15,2) mm; Ağırlık: 190g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Çift bant), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

40W HUAWEI SuperCharge kablolu hızlı şarj özellikli 4000mAh (tipik) pil

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