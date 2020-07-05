Huawei P50, değiştirilebilir lens mekanizmasına sahip olabilir

Huawei markası, amiral gemisi modellerinde her zaman üstün kaliteye sahip kamera modülleri ile öne çıktı. Huawei, P50 modeli için ise bu durumu bir adım daha öteye taşıyarak; tıpkı fotoğraf makineleri gibi değiştirilebilir lens mekanizmasını kullanıcılara sunabilmenin planlarını yapıyor. Hatta bunun için bir patent, Huawei tarafından çoktan alındı bile.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40, stereo hoparlör ile gelebilir!

reklam

Huawei P50 modelinde değiştirilebilir lens mekanizması görebilecek miyiz

Avrupa Patent Ofisi EUIPO’ya Huawei tarafından yapılmış bir başvuru olması, bu teknolojiyi kısa zamanda görebileceğimiz anlamına gelmiyor. Ayrıca patent ile ilgili herhangi bir teknik veriye de sahip değiliz. Fakat patent görselinden anladığımız kadarıyla, modifiye edilebilir 2 adet eklenti aracılığı ile lensler üzerinde değişiklik yapabileceğiz gibi gözüküyor. Ayrıca bu patentin hangi cihazda kullanılacağı da resmi olarak henüz belli değil. Bize kalırsa, bu teknolojinin entegre edileceği cihaz, çok yüksek olasılıkla bir amiral gemisi modeli olacaktır. Bunun için en uygun aday ise, Huawei P50 modeli olabilir gibi gözüküyor. Mobil cihazlarda yeniliğe aç olduğumuz şu günlerde, piyasadaki yenilikleri biraz da olsa ateşleyebilmesi adına bizce böyle bir adım atılması hoş olabilir.

Değiştirilebilir lenslerin ücretinin ne olacağı ise çok büyük merak konusu. Birçok kişi, bir dünya para ödeyip akıllı telefon satın aldıktan sonra üstüne bir çuval para da lens modüllerine harcamak istemeyecektir diye tahmin ediyoruz. Belki Huawei fotoğraf odaklı yeni bir seri çıkarır ve bu teknolojiyi P50 modelinde görmeyiz. Bu da bir olasılık olarak gözüküyor; ve elimizde çok fazla olasılık var. Bu konuda hangi gelişmelerin yaşanacağını ise bizlere zaman gösterecektir. Konu ile ilgili yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlere aktarıyor olacağız. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!