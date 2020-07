Huawei Mate 40, stereo hoparlör ile gelebilir!

POCO firması M2 Pro isimli orta seviye cihazını duyurdu. Firmanın yeni cihazı Geekbench üzerinde görüntülendi ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir; Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni işlemcileri tanıttı!

POCO yeni orta seviye cihazı M2 Pro ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Twitter hesabı üzerinden cihazı duyuran firma 7 Temmuz tarihinde internet üzerinden yapılacak etkinlik ile cihazın tanıtımını da gerçekleştirecek. Tanıtımına bu kadar kısa bir süre kala cihaz Geekbench üzerinde görüntülendi. Tekli çekirdek performansında 554 puan alan cihaz çoklu çekirdek kısmında ise 1757 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan bu test sonucunda bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz gücünü Snapdragon 720 işlemcisinden alıyor. Ayrıca listede 6 GB RAM değeri göze çarpıyor.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.

Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020