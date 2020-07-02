Huawei Mate 40, stereo hoparlör ile gelebilir!

Önümüzdeki Ekim Ayı itibarıyla tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 serisine ait bilgi sızıntıları hız kazanmaya başladı. Son olarak cihazın hoparlörleri ile ilgili ortaya çıkan bilgilere haberimizde yakından bakıyoruz.

Daha önce de pek çok cihaza ait özellikleri sızdırarak gündeme gelen RODENT950, Twitter üzerinden Huawei Mate 40 serisinde stereo hoparlörlere yer verileceğini iddia eden bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre Mate 40 serisinde kullanılacak olan hoparlörler daha önce Mate 20X serisinde kullanılanlar ile aynı olacak. Oldukça yüksek ve kaliteli ses sundukları bilinen hoparlörler aynı zamanda Dolby Atmos desteğine de sahip. Elbette yeni seride daha gelişmiş ses sürücülerine yer verilerek kullanıcı deneyimi daha da ileri taşınabilir.

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Mate 40 ve Mate 20X modellerinde aynı hoparlörlerin kullanılacağını ızgara şekillerinin aynı olmasından yola çıkarak iddia eden RODENT950, başka bir ayrıntıya yer vermiyor. Cihazların tanıtımının yaklaşması ile birlikte pek çok detay netlik kazanacak.