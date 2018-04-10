Huawei P20 Lite nihayet Türkiye’de satışa sunuldu!

Huawei‘nin dikkat çeken yeni serisi P20 ailesinden Huawei P20 Lite Türkiye’de satışa sunuldu.

Huawei P20 Lite özellikleri

Özellikleri açısından dikkat çeken Huawei P20 Lite FullView Display 2.0 teknolojisine sahip 19:9 ekranı 5,84 inç FHD+ çözünürlük sunuyor. 7.4 mm inceliğindeki telefon, özellikle 16 MP ön kamerasına ek 16 MP + 2 MP çözünürlüğündeki ve f/2.0 diyafram değeri sunan arka kameraları ile iddialı. Ekrandaki çentiği ile iPhone X’un izinden giden P20 Lite, Kirin 659 işlemcisi ile Mali-T830 MP2 grafik işlem birimi ile Mate 10 Lite ve P Smart’ın kullandığı yonga setini içeriyor.

Huawei P20 Lite fiyatı

Android 8.0 Oreo tabanlı EMUI 8.0 ile kutudan çıkan cihaz, 2399 TL fiyatıyla biraz pahalı bir konumda yer almış. Özellikle Mate 10 Lite modeli ile Türkiye’de satış rekorları kıran Huawei, bakalım P20 Lite ile aynı başarıyı yakalayabilecek mi göreceğiz.