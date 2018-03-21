Huawei P20 512 GB depolama alanı ile geliyor olabilir!

Huawei 27 Mart’ta P20 model serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan detaylara göre Huawei P20, P20 Pro ve P20 Lite adıyla 3 farklı model gelecek. Ancak bugün TENAA’da ortaya çıkan detaylara göre NEO-AL00 kod adlı telefon dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Huawei P20 Pro 512 GB RAM mi kullanacak?

Yukarıda görebileceğiniz gibi 6 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelecek olan cihaz, dünyanın ilk 512 GB depolama alanı sunan cihaz olabilmesi ile dikkat çekecek. Dün paylaştığımız habere göre Huawei P20 Pro hakkında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kullanılacağı ortaya çıkmıştı. Hatta 256 GB depolama alanı sunacağını belirttik. Buradan hareketle P20 Pro’nun 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonları olabilir.

Ancak geçmiş söylentilerde Huawei Mate X adında bir model geleceği de söyleniyordu. Hatta iPhone X gibi ekranda çentik olacağı detayları da NEO-AL00 kod adlı telefonda yer alacağı belirtilmişti. Şimdi ise P20 serisinde çentik olacağını görmemizin ardından Mate X’in Huawei P20 Pro olabilme ihtimali de oldukça yüksek. Tabii bu 512 GB depolama sunan telefonun ne olacağını 27 Mart’taki lansmanın ardından öğrenmiş olacağız.