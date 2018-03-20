Huawei P20 Pro herşeyi ile ortaya çıktı

Huawei P20 Pro için gün geçmiyor ki yeni sızıntı çıkmasın. Muhtemelen telefonun resmi duyuru tarihi 27 Mart’ta sadece kesin fiyatını öğreneceğiz ki o bil biliniyor gibi. Dün sizlere Huawei P20 Pro için fiyatı açıklarken P20 ve P20 Pro’da Slow-Mo çekim özelliği olacağını da söylemiştik. Bunun yanında Pro versiyonda 3 kamera bulunacak ve 3x hibrit zoom özelliği sunacak.

P20, P20 Lite ve P20 Pro olarak 3 farklı modelde çıkacak olan P20 serisinden en üst model P20 Pro için yeni bilgiler de internete sızdı. Buna göre 3 kameralı cihazın 40MP, 20MP ve 8MP gücünde 3 farklı lensi mevcut. 20MP monochrome sensörü siyah ve beyazı daha keskin ve net gösterirken, 8MP telephoto sensörü de cihaza 5x zoom yeteneği veriyor. Daha önceden bu oranın 3x olacağı söyleniyordu. Huawei’nin “Hibrit Zoom” adını verdiği özellikle f/1.6’da f/2.4 diyafram aralığında geniş bir ışık yelpazesi sunacak. Bu da teorik olarak her türlü ışıkta en iyi kalitede resim çekmenizi sağlayacak.



Huawei P20 Pro özellikleri

P20 Pro’da 6.1 inç AMOLED ekran bulunacak. 1080×2240 çözünürlük sunan ekranın oranı da 19:9 olacak. Çentikli ekran kervanına katılan Huawei telefonların alt kısmında da parmak izi sensörünü yerleştirmiş. Kendi üretimi Kirin 970 işlemci yongasını cihazlarına yerleştiren Huawei, P20 serisine Yapay zeka için Sinirsel İşleme Birimleri (Neural Processing Units for AI) yeteneğini de eklemiş. 6GB belleği bulunan P20 Pro’da 128GB dahili depolama alanı olacak.

Öte yandan bazı pazarlarda 256GB’lık versiyon da bulunacakmış. 4000 mAh pil gücüyle uzun deneyimler vadeden telefonda Huawei SuperCharge özelliği de bulunacak. Suya ve toza karşı da IP67 sertifikası olacak. Pro modeli ilginç renk seçeneği ile de gelecek. 7,65mm kalınlığında olacak P20 Pro 174 gr ağırlığa sahip olacak. Bluetooth 4.2 ve NFC desteği bulunan telefon 899€ fiyat etiketine sahip olacak.

