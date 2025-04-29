Cannes ödüllü filmlerden Türk sinemasının kült yapımlarına, tüm Nuri Bilge Ceylan filmleri Turkcell TV+’ta izleyiciyi bekliyor. Ayrıca Kuru Otlar Üstüne filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan belgesel serisi Otlar Sararırken de ilk kez ve sadece TV+’ta sinema severler ile buluşuyor.

Tüm Nuri Bilge Ceylan Filmleri Turkcell TV+ Platformunda İzleyicilerle Buluşuyor

Turkcell TV+, hem Türk sinemasının hem de dünya sinemasının en özgün yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Nuri Bilge Ceylan’ın sinema dünyasında iz bırakan tüm yapımlarını tek çatı altında topluyor. Usta yönetmenin kült filmlerinden en yeni eserlerine uzanan özel seçki, izleyicileri sinemanın büyülü dünyasında yolculuğa davet ediyor.

TV+’ın özel içeriği: Otlar Sararırken

Sezonun en dikkat çekici içeriği ise Kuru Otlar Üstüne filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan, ilk kez ekranlara gelen ve sadece TV+’ta izlenebilecek belgesel serisi Otlar Sararırken. Oscar adayı olarak gösterilen Kuru Otlar Üstüne, başrol oyuncusu Merve Dizdar’a Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmıştı.

Kuru Otlar Üstüne: Taşrada duran zaman

Nuri Bilge Ceylan’ın sinema dünyasında büyük ses getiren son filmi Kuru Otlar Üstüne, 2023 Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptı ve başrol oyuncusu Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı. Aynı zamanda En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adayı olarak seçilen film, Doğu Anadolu’nun ücra bir köyünde zorunlu görevini tamamlamak üzere olan genç resim öğretmeni Samet’in hikâyesini anlatıyor. Kuru Otlar Üstüne, taşranın boğucu atmosferi içinde bireyin yalnızlığını, ahlaki bunalımını ve hayal kırıklıklarını etkileyici bir sinematografi eşliğinde işliyor.

Ahlat Ağacı: Hayal kırıklıklarıyla derin yüzleşme

Nuri Bilge Ceylan’ın 2018’de izleyiciyle buluşturduğu Ahlat Ağacı, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarıştı ve usta yönetmenin sinemasına özgün bir katkı sundu. Film, yeni mezun Sinan’ın kasabasına dönerken yazdığı kitabı bastırma hayaliyle başlıyor. Ancak kasabaya dönmesiyle birlikte, babasının birikmiş borçları ve toplumun beklentileriyle karşı karşıya kalıyor. Sinan, bu zorlu süreçte kendisini hem ailesiyle hem de kasaba halkıyla yüzleşirken buluyor.

Kış Uykusu: Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde sessiz hesaplaşma

Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yapımı başyapıtı Kış Uykusu, Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ile dönerken, sinema dünyasında derin izler bıraktı. Haluk Bilginer’in başrolünde yer aldığı film, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde, taş duvarlar arasına sıkışmış sessiz bir hesaplaşmayı anlatıyor. Kış Uykusu, sadece bir film değil; insan ruhunun karmaşıklığını anlatan edebi bir deneyim sunuyor.

Bir Zamanlar Anadolu’da: Türk sinemasının kült filmlerinden

Nuri Bilge Ceylan’ın 2011 yapımı filmi Bir Zamanlar Anadolu’da, Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülerek uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Kırsal Anadolu’nun dingin ama karanlık atmosferinde geçen film, gece boyunca süren bir cinayet soruşturmasını merkezine alıyor.

Üç Maymun: En İyi Yönetmen Ödülü’ne götüren hikâye

2008 yapımı çarpıcı film hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyük ses getirdi. Film, Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülerek Ceylan’ın uluslararası alandaki başarısını perçinledi. Ailenin bireylerini yavaş yavaş içten içe çürüten bir yalan üzerine kurulu bu dramatik hikâye, sessizliği ve suskunluğu bir tür iletişim biçimi olarak ele alıyor, izleyiciyi yalnızlık, suçluluk ve vicdan gibi temaların izinde sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

İklimler: Modern insanın yalnızlığı

2006 yapımı bu Nuri Bilge Ceylan filmi, yönetmenin içsel çatışmaları ve duygusal mesafeleri derinlikli biçimde ele aldığı önemli yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Cannes Film Festivali’nin “Un Certain Regard” bölümünde gösterilen film, aynı zamanda FIPRESCI Ödülü’ne de layık görüldü. Ceylan’ın hem yönetmen hem başrol olarak yer aldığı bu filmde, evli bir çiftin mevsimler boyunca değişen ilişkisi anlatılıyor.

Uzak: Türk sinemasının dünyaya açılan kapısı

Nuri Bilge Ceylan’ın 2002 yapımı filmi ve uluslararası çapta büyük yankı uyandıran başyapıtlarından Uzak, Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü kazanırken, başrollerdeki Mehmet Emin Toprak ve Muzaffer Özdemir’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi. Taşradan iş aramak için İstanbul’a gelen Yusuf’un, fotoğrafçılık yapan kuzeni Mahmut’un evine yerleşmesiyle başlayan film, iki adam arasında giderek büyüyen mesafeyi incelikle örüyor.

Mayıs Sıkıntısı: Köklere ve çocukluğa duygusal bir yolculuk

Nuri Bilge Ceylan’ın kendine özgü sinema dilini pekiştirdiği 1999 yapımı filmde, Ceylan’ın ailesi oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Yarı otobiyografik bir yapım olan film, Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü alarak uluslararası alanda da dikkat çekti.

Kasaba: Ceylan’ın uzun metraj yolculuğunu başlatan film

Nuri Bilge Ceylan’ın 1997 yılında yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Kasaba, sade ama derinlikli anlatımıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası festivallerde dikkat çekti. Film, Berlin Film Festivali başta olmak üzere birçok prestijli festivalde gösterildi ve Nuri Bilge Ceylan’ın özgün sinema dili dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu kadrosunda yönetmenin ailesinin yer aldığı film, Nuri Bilge Ceylan sinemasının karakteristik öğelerinin ilk kez belirdiği yapım olarak da öne çıkıyor.