Geçtiğimiz günlerde Nothing markasının daha uygun fiyatlı ürünler çıkarmak için kurduğu cmf markası, Hindistan’da ikinci akıllı telefonu Phone 2 Pro’yu duyurdu. Bu telefon önceki modeline göre kimi özellikleri daha iyi olsa da aynı kalan özellikleri de bulunuyor. Ekran ve kamera tarafında önemli değişiklikler olsa da batarya ve işlemci konusunda herhangi bir yenilik yapılmamış gibi gözüküyor.

Peki siz cmf Phone 2 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? 250 dolardan başlayan fiyatlarla Hindistan’da tanıtılan telefon ülkemize geldiğinde hangi fiyatlarda satılır? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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