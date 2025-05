One UI 7 güncellemesinin hangi modeller için ne zaman yayınlanacağı, kullanıcıların merakını cezbediyor. Peki, 2021 yılında piyasaya çıkan katlanabilir modeller bu yeni sürümle buluşabilecek mi? Z Fold 3 One UI 7 ve Z Flip 3 One UI 7 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Z Fold 3 ve Z Flip 3 One UI 7 çıktı! Türkiye’ye ne zaman gelecek?

One UI 7 güncellemesi, Samsung’un Android 15 tabanlı en yeni arayüz sürümü olarak teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Katlanabilir telefonlara olan ilginin arttığı bu dönemde, Z Flip 3 One UI 7 ve Z Fold 3 One UI 7 kullanıcıları da bu güncellemeyi alacak modeller arasında yerini aldı.

Samsung’un resmi Türkiye sayfasındaki “Güncel Miyiz” platformunda paylaşılan bilgiye göre, hem Z Fold 3 ve Z Flip 3 One UI 7 Türkiye çıkış tarihi için belirlenen dağıtım aralığı 19 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025 olarak açıklandı.

İlk etapta yalnızca Güney Kore’de dağıtılmaya başlanan güncelleme, Türkiye dahil olmak üzere diğer pazarlarda kullanıcılarla buluşmak için gün sayıyor. Bu da demek oluyor ki, 2021’in öncü katlanabilir modelleri çok yakında Samsung Android 15 deneyimiyle tanışacak.

Türkiye’deki kullanıcılar için net bir tarih verilmese de, bu tarih aralığı beklentileri yükseltiyor. One UI 7 ile birlikte gelecek yenilikler arasında daha sezgisel bir arayüz, gelişmiş pil yönetimi, uygulama optimizasyonları ve yapay zeka destekli yeni işlevler yer alıyor.

Bu da özellikle Z Fold 3 One UI 7 gibi büyük ekranlı cihazlarda çoklu görev performansının ciddi şekilde iyileşeceği anlamına geliyor. Z Flip 3 One UI 7 tarafında ise kapak ekranı deneyiminin daha verimli hale getirilmesi bekleniyor.

Henüz güncellemenin kesin çıkış günü netleşmemiş olsa da, Samsung’un belirlediği tarih aralığı göz önünde bulundurulduğunda fazla beklemeyeceğimiz söylenebilir. Elbette bu süreçte kullanıcıların yazılım güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmeleri, ilk alanlardan biri olabilmeleri açısından faydalı olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 7 güncellemesini Z serisi katlanabilir telefonlarda denemek için sabırsızlanıyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve teknoloji haberlerini takipte kalmayı unutmayın!