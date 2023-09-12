Huawei, son zamanlarda Huawei Mate X5 katlanabilir telefonu ve Mate 60 serisi amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürdü. Bu cihazların dikkat çeken özelliği, ABD yaptırımlarından sonra piyasaya sürülen ilk 5G özellikli Huawei telefonları olmalarıdır. Huawei’nin gelecekte, farklı fiyat aralıklarında daha fazla 5G özellikli telefon sunması bekleniyor. Şu anda Huawei’nin Nova 12 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığına dair söylentiler mevcut. Ayrıca Nova 12’nin yeni bir Kirin yonga seti ile donatılabileceği de iddia ediliyor.

Bu yılın başlarında tanıtılan Nova 11 serisi, Nova 11i, Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra gibi birkaç farklı model içeriyor. Nova 11i modelinde Snapdragon 680 4G çipi bulunurken, diğer modellerde Snapdragon 778G 4G yonga setini kullanıyor.

Huawei’nin yaklaşan Nova 12 serisi için yerleşik Kirin yonga setlerine geçebileceği konusunda Çinli bir sızıntı kaynağına göre bilgiler bulunmaktadır. Bu kaynak, Nova 12 modelinin Kirin 830 yonga seti ile geleceğini iddia ediyor.

Kirin 830 çipinin, Kirin 9000s çipine benzer olacağını ancak daha az çekirdeğe sahip olacağını söyleniyor. Nova 12 serisinin fiyatının, Nova 1 serisi ile benzer olacağı da söylenmektedir. Ancak, Nova 12 serisinin teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir resmi bilgi yok.

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Ayrıca, Huawei’nin Nova 12 serisinin yanı sıra yeni MatePad tabletleri ve Pocket serisi katlanabilir telefonlar gibi başka cihazları da tanıtması bekleniyor. Bu cihazların aynı zamanda Kirin yonga setleri ile geleceği tahmin ediliyor.