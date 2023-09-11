Huawei Mate 60 serisi akıllı telefonlarının Çin’de satışa sunulduğunu ve oldukça popüler olduğunu gördük. Bu, iPhone 15’in yarın duyurulması beklenirken, yeni seri için Çin pazarının zorlu bir rekabetle karşı karşıya olacağını gösteriyor. Mydrivers’ın “Bu yıl iPhone’dan Huawei’ye geçmeyi düşünüyor musunuz?” başlıklı çevrimiçi anketi, şu ana kadar yaklaşık 80.000 kullanıcının ilgisini çekti ve katılımcıların %42’si “Evet, Huawei’nin yeni ürünlerinin iyi bir yıl olacağını düşünüyorum.” yanıtını verdi.

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Bazı analistler, yeni Huawei Mate 60 serisinin yıl sonuna kadar 10 milyon adetlik satış barajını aşabileceğini ve bu durumun Apple üzerinde büyük bir rekabet baskısı yaratacağını ve iPhone satışlarını etkileyebileceğini öngörüyor. Ayrıca, bazı ABD’li uzmanlar, Huawei’nin yerel üretimde 7nm çipleri seri bir şekilde üretmeye devam etmesi durumunda pazar payını geri kazanma fırsatı bulabileceğini ve Apple’ın Çin’de güçlü bir rakiple rekabet etmek zorunda kalabileceğini belirtiyorlar.

Huawei, yeni telefonları, özellikle de Mate 60 serisi gibi, seri üretiyor ve tedarik zinciri kaynaklarına göre yeni Kirin çiplerine olan talep on milyonlar seviyesine ulaşabilir. Daha önce, büyük bir mobil operatör olan China Mobile’ın iPhone 15’i satmayacağına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Ancak Huawei Mate 60 akıllı telefonları, satışa sunulduktan hemen sonra raflardan hızla tükendi. Huawei, yeni akıllı telefonların hızlı teslimatı konusunda olumlu geri bildirimler alıyor.