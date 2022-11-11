HUAWEI nova 10 SE, önceki HUAWEI nova telefonlarında görülen ikonik Yıldız Yörünge Halkası tasarımını devralarak yıldızlı bir parlaklık üretmek için modülü süsleyen çift halkalar gibi yeni tasarım özellikleriyle birlikte geliyor. Telefonun 108MP görüntüleme sistemi, HUAWEI nova kullanıcılarına yaşam deneyimlerini her an yakalamak ve paylaşmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyor.

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HUAWEI nova 10 SE, 90 Hz yenileme hızına ve 270 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç OLED HUAWEI FullView Ekran ile donatılmış olarak gelir ve parlak ve ayrıntılı içeriği titiz bir doğrulukla yeniden oluşturarak akıcı ve sürükleyici bir görüntüleme sağlar. Akıllı telefon ayrıca sektör lideri 66W HUAWEI SuperCharge ve uzun ömürlü 4.500mAh pili de destekliyor. EMUI 12 işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon, günümüz kullanıcılarının arzuladığı akıllı, kesintisiz, güvenli ve etkileşimli tüm senaryo deneyimlerini sunar.

Şık Yıldız Yörünge Halkası, Zarif Bir Görünüm

HUAWEI nova 10 SE, önceki nova telefonlarında görülen ikonik Yıldız Yörünge Halkası tasarımını devralır. Telefonun diğer göze çarpan tasarım özelliği, arka kapağın Starry Flash Craft özelliği, özel çakıl işleme teknolojisine ve buzlu bir görünüm ve his veren kristal benzeri mat bir yüzeye sahip. Parmak izi önleyici (AF) kaplama, lekelere, yağlara ve suya karşı koyar ve yüzey günlük aşınma ve yıpranmaya ve çizilmelere karşı oldukça dirençlidir. HUAWEI nova 10 SE üç cesur ve genç renkte gelir: Her biri kendine özgü bir estetik stili temsil eden Yıldızlı Gümüş, Nane Yeşili ve Yıldızlı Siyah.

HUAWEI nova 10 SE, daha zengin ayrıntılar, daha özgün renkler ve daha iyi güç verimliliği için 2400 x 1080 çözünürlüğü ve 90 Hz yenileme hızını destekleyen 6,67 inç OLED HUAWEI Tam Görünümlü Ekran ile donatılmıştır. Geniş düz kenarlı ekran tasarımı, üç tarafında ultra dar çerçevelere ve modern bir gövdeye sahip olup, daha derine daldırma ve geniş bir görünüm için %91,85 ekran-gövde oranına sahiptir.

Her Ayrıntıyı Yakalamak için 108 MP Yüksek Çözünürlüklü Portre Kamera

Her yeni nesil telefon önemli yeniliklerle geldi ve HUAWEI nova 10 SE, çok çeşitli çekim senaryolarında çok yönlü performans sağlamak için 108MP görüntüleme sistemi ve RAW alanındaki çoklu çerçeve füzyon algoritmasıyla bu mirası sürdürüyor. İster aydınlık veya yetersiz aydınlatılmış bir ortamda ister içeride veya dışarıda ister arkadan veya önden aydınlatmalı bir sahnede olun, HUAWEI nova 10 SE’nin her zaman üstün olduğundan emin olabilirsiniz.

HUAWEI nova 10 SE’nin arka kamera modülü, gelişmiş portre arka plan bulanıklığı için f/1.9 geniş diyaframı destekleyen 108MP ana kameraya sahiptir. 9’u 1 Arada Piksel Binning Teknolojisi sayesinde kamera, artırılmış dinamik aralık ve optimize edilmiş parlak ve karanlık bölgelerle küçük ayrıntıları ve saç ve cilt tonu gibi ince özellikleri yeniden üretebilir. HUAWEI nova 10 SE’nin RAW alanındaki Çoklu kare füzyon algoritması, piksel düzeyinde görüntü kalitesi işleme algoritmaları aracılığıyla birden çok kareyi tek bir karede birleştirerek zahmetsizce çok yönlü performans sağlar. Yüksek Çözünürlüklü Çekim modunda, portre görüntüleri yakınlaştırıldıktan sonra bile bozulmadan kalır. HUAWEI nova 10 SE ayrıca, herkesi ve her şeyi sığdırmak için 112 dereceye kadar görüş alanını destekleyen 8 MP ultra geniş açılı arka kamera ile birlikte gelir.

RAW alanındaki çoklu çerçeve birleştirme algoritması, her türden görüntünün daha az görüntü paraziti içermesini sağlamak için telefonun çoklu çerçeve gürültü azaltma teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü sensörleriyle etkileşime girer. Gece sahneleri gibi zayıf aydınlatılmış ortamlarda çekilen fotoğraflar, daha az görüntü paraziti, optimize edilmiş parlaklık ve artırılmış dinamik aralığa sahip olup, daha önce fark edilmeyen ayrıntıları ortaya çıkarır. HUAWEI nova 10 SE, arkadan aydınlatmalı ortamları otomatik olarak tanımlayarak çekim deneyimini geliştirmek için kontrastları artırır. HDR etkinleştirildiğinde, arkadan aydınlatmalı ortamlarda çekilen portre fotoğrafları, yüz ifadeleri ve canlı bir şekilde işlenen ayrıntılarla yüksek düzeyde netlikle karakterize edilir.

HUAWEI nova 10 SE ayrıca, selfie’ler için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli güzelleştirme özelliği sunan 16 MP geniş açılı bir ön kameraya sahiptir. 4’ü bir arada piksel füzyon teknolojisi, düşük ışıklı ortamlarda selfie’leri büyüleyici tutar ve kamera gerektiğinde otomatik olarak geniş açı moduna geçerek grup çekimleri için görüş alanını 90 dereceye kadar genişletir, böylece herkes kolayca çerçeveye sığar.

Yenilikçi Vlog Çekimi, Oyunculuğu Kendiniz Yönetin

Vlog videolar, gençlerin kendilerini ifade etmelerinin ve hayatlarını paylaşmalarının yollarından biri haline geldi. HUAWEI nova 10 SE, çekimin kesintisiz kalmasını ve her şeyin tek bir video dosyasına kaydedilmesini sağlamak için ön ve arka kameralar arasında kesintisiz geçişi destekler ve içerik oluşturmayı ve paylaşmayı kolay ve kaygısız hale getirir. Dual-View Video, bölünmüş ekran görünümüyle sahneler çekmenize ve sahne önünüzde açılırken kendi tepkinizi yakalamanıza olanak tanır.

Güçlü Pil Ömrü, Mükemmel Oyun ve Akıllı İletişim

HUAWEI nova 10 SE, yeni ve geliştirilmiş pil ömrü, oyun özellikleri, eğlence özellikleri ve akıllı iletişim özellikleriyle günümüzün genç kullanıcılarının beklediği heyecan verici deneyimler sunuyor. Hızlı şarj için 66W HUAWEI SuperCharge’ı destekleyen nova 10 SE’nin tam kapasite şarj etmek sadece 38 dakika sürüyor ve Huawei laboratuvar testlerine göre, tam olarak şarj edilmiş bir pil, 12 saate kadar video akışını destekleyerek dışarıdayken size olağanüstü bir gönül rahatlığı sağlıyor. Oyun açısından HUAWEI nova 10 SE, ekranın dokunma duyarlılığını artıran Touch Turbo’nun yanı sıra 10 noktalı süper dokunmatik teknolojisi, 90 Hz yenileme hızı ve 270 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile geliyor. 8x Ultra Yüksek Çözünürlüklü Dokunma teknolojisi sayesinde, dokunmatik alanlara 8640 x 19200’e kadar çok yüksek çözünürlük sağlanarak dokunma koordinatlarının doğruluğu ve yön kararlılığı geliştirilir.

Akıllı ve Güvenli EMUI 12 Etkileşimleri

Yeni nesil bir akıllı cihaz işletim sistemi olarak EMUI 12, HUAWEI nova 10 SE’ye çok çeşitli cihazlarla bağlantı kurma ve etkileşim kurma araçları sağlayarak kusursuz çok yönlülük sağlar. nova 10 SE Kontrol Panelinin Süper Cihaz ekranında, telefon simgesi ortada bulunur ve diğer cihazların simgeleri (kulaklık, HUAWEI Vision ve Bluetooth hoparlörler gibi) bunun etrafında düzenlenmiştir. Bir cihazın simgesine dokunup onu telefon simgesine sürüklemek anında bağlantı başlatır. Ofiste HUAWEI nova 10 SE, herhangi bir üçüncü taraf uygulaması indirmeye veya bir veri kablosu kullanmaya gerek kalmadan bir HUAWEI bilgisayarlara bağlanabilir. Bu bağlantı, cihazlarınız arasında dosyaları yönetmeyi ve daha verimli çalışmayı kolaylaştırır.

nova 10 SE ayrıca üst düzey bir ekran görüntüsü gizliliği koruma özelliği sunar. Bir ekran görüntüsü paylaşırken, görüntüdeki hassas bilgileri otomatik olarak mozaiklemek ve ifşa edilmesini önlemek için AI Privacy Protection’ı seçebilirsiniz. Fotoğraf paylaşırken alıcının konumu, cihaz modelini ve çekim süresini öğrenmesini engelleyen gizlilik korumaları da mevcuttur. Telefon ayrıca web’de gezinirken güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için reklamları filtreleyebilir.

HUAWEI nova 10 SE, 12.999 TL fiyatıyla Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Yeşil Paket’ indirimi kapsamında Yeşil renk nova 10 SE de 600 TL’lik indirimle satın alınabiliyor. Buna ek olarak, 3.699 TL değerindeki Watch GT 3 SE de aynı ürünle birlikte 3.299 TL’ye alınabiliyor. Yine ‘Yeşil Paket’ ile Online Mağaza bülten aboneliği 300 TL’lik indirim kuponunu kazandırırken, kullanıcılar 799 TL değerindeki Super Charge adaptöre de 300 TL indirimle sahip oluyor.