Birçok marka yeni nesil akıllı telefonlarında katlanabilir formdaki telefonlarını tüketicilerle buluşturdu. Ancak bunu yapmayan en büyük markalardan Apple kaldı. Yıllardır kapalı kapılar arasında adeta bir sır gibi beklenen katlanabilir iPhone’u Tech Aesthetics ekibi gün yüzüne çıkardı.

Tech Aesthetics ekibi tarafından ortaya çıkan bu telefon bir toplama telefon. Çünkü ekranı ve iç aksamı ilk OLED ekranlı iPhone X’ten, kasası ise Motorola Razr 2019’dan. Telefonun iç yapısı ise kasaya sığması için anakartı da 3D yazıdan yapılmış. Bununla birlikte telefonun menteşesi Samsung Z Flip’ten alınmış.

Peki siz Tech Aesthetics ekibinin ortaya çıkardığı ve iPhone V ismini verdikleri telefonu nasıl buldunuz? Sizce nasıl duruyor, yorumlarda kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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