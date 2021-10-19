HUAWEI MateView GT Türkiye’de Ön Satışta

Huawei, ilk oyun monitörü HUAWEI MateView GT’yi ön satışa sundu. Yepyeni bir ürün kategorisi olarak tanıtılan HUAWEI MateView GT, 165Hz yenileme hızını destekleyen kavisli geniş ekrana sahip. HUAWEI MateView GT ile Huawei, tüketicilere oyun ve eğlence deneyimini yeni bir düzeye taşıyan verimli bir monitör sunuyor.

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MateView GT, Huawei’nin ilk kavisli monitörü. 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440×1440 çözünürlüğü destekleyen monitör, oyun keyfini en üst düzeyde yaşamak isteyen oyuncular için sürükleyici bir eğlence deneyimi yaratmak için tasarlanmış. Renk performansı açısından MateView GT, DCI-P3 renk alanını desteklediği için oyunlar ve video düzenleme için renk doğruluğunu artırıyor. Ek olarka her bir panel, Delta E değeri <2 olacak şekilde fabrikada kalibre edilerek piyasaya sunuluyor. Ayrıca, MateView GT, 350 nits maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10‘u da destekliyor.

HUAWEI MateView GT ile 165 Hz yenileme hızıyla akıcı görseller

165 Hz yenileme hızı desteğiyle HUAWEI MateView GT, bağlı cihazın grafik işleme yeteneklerini daha da serbest bırakıyor. Bu, yalnızca kullanıcı için daha pürüzsüz ve net görseller sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda göz yorgunluğunu da azaltıyor. MateView GT, oyun senaryoları için Karanlık Alan Kontrolü özelliğine sahip. Ayrıca ekran, FPS oyunları için özel olarak tasarlanan Nişangah özelliğine sahip. Oyun sırasında silahın dürbünü kapalıyken bile HUAWEI MateView GT, oyunculara bir dürbün sağlayarak kolayca nişan alıp ateş etmelerine yardımcı oluyor.

Huawei’nin ilk oyun monitörü MateView GT, hem oyun hem de eğlence için tasarlanmış. Aynı zamanda birçok ince düşünülmüş güçlü özellik ile geliyor. Gelişmiş tasarımlı Ekran Görüntüsü (OSD) menüsü ile MateView GT, alt çerçevesinin altında bulunan beş yönlü bir joystick sayesinde monitör etkileşimini daha kolay hale getiriyor. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasını sahip olan monitör, mavi ışığı ve gözlere zararlı olabilecek titremeyi etkin bir şekilde azaltan DC karartmayı destekliyor. MateView GT, iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, şarj için bir USB C Tipi bağlantı noktasına sahip. Bu bağlantı noktaları bir araya geldiğinde, kullanıcıların her türlü bağlantı noktası ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

HUAWEI MateView GT 5.499 TL satış fiyatıyla Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuluyor. Yanında ücretsiz olarak WiFi AX3 Quad-Core router hediye edilen MateView GT, ayrıca vade farksız 4 taksit avantajı ile de satın alınabiliyor. Kullanıcılar eğer isterlerse monitörü satın aldıktan sonra satış sayfasına yorum yazarak AF30 Bluetooth Mouse kazanma şansı da yakalıyorlar.

HUAWEI MateView GT hakkında daha fazla bilgi için sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.