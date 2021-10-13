Huawei, Akıllı Yol Teknolojileri ve Solar Enerji Sistemleri Gibi Sektörlere De Hizmet Sağlayacak

Huawei’nin çok büyük çaplı bir şirket olduğunu ve teknoloji alanında birçok ülkeye sadece akıllı telefon değil; 5G altyapısı sistemleri bile sağladığını hepimiz biliyoruz. Şirket, SCMP (South China Morning Post) raporlarına göre teknoloji alanındaki genişlemesini akıllı yol teknolojileri, düşük enerji tüketimli data merkezleri ve solar enerji sistemleri gibi alanlara da kaydıracak. Böylelikle şirketin büyük çaplı iş birlikleri ve katma değerli ürünleri artarken; teknolojinin farklı alanlarına dokunmaya devam edecek.

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Amerikan ambargosundan bu yana Huawei akıllı telefon sektöründe kan kaybetse de; diğer sektörlerde yoluna tam gaz devam ediyor

Amerikan ambargosu, Huawei’yi akıllı telefon sektöründe ve telekom sektöründe ciddi kayıplara uğrattı. Yıllardır devam eden ambargonun üstesinden gelmekte zorlanan şirket, hem akıllı telefon satışlarında ciddi düşüler ve pazar kayıpları yaşadı; hem de telekomünikasyon sektöründeki birçok müşterisini kaybetti. Bundan dolayı da ekonomik olarak ciddi manada zorlayıcı süreçlerden geçti. Buna rağmen bir yerlerden teknoloji sektörüne tutunmaya çalışan şirket, tahmin edilenden çok daha yüksek kalitede ve uygun fiyatta laptoplar, kulaklıklar vb. üreterek ambargodan kaynaklı aldığı hasarı azaltmakta başarılı oldu.

Şimdiyse Huawei gözünü bir adım daha ileriye dikmiş durumda. Kurumsal çözümler sunmaktaki becerisini bir üst noktaya taşımayı hedefleyen şirket, akıllı yol teknolojileri, data merkezleri ve solar enerji sistemleri gibi alanlarda devletlere ve şirketlere çözümler sağlayacak.

Solar enerji sistemleri ve akıllı yol teknolojileri neden Huawei için bu kadar önemli

Aslında bu sorunun cevabı, bu teknolojilerin gelecekte çok daha yaygın hale geleceği öngörüsüne dayanıyor. Özellikle yenilenebilir enerjiye olan talebin artması solar sistemlere olan yatırımın günden güne artmasına sebep oluyor. İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı problemlerin önüne geçebilmek için daha temiz enerji kaynakları kullanılması, biz insanoğlunun gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmasında yardımcı olacak.

Akıllı yol teknolojilerine gelirsek de, “yolun akıllısı mı olurmuş canım” diyenler için aslında bu teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu vurgulayalım. Yollar, birçok açıdan bakıldığında tedariğin ve ulaşımın bel kemiği konumunda. Akıllı yol teknolojileri, trafik akışını rahatlatma ve güvenliği artırma gibi çözümleri, şehir planlamacılarının ve devletlerin doğrudan ele almasına yardımcı oluyor. Nesnelerin İnterneti (IoT), trafik yönetiminden yaya ve araç güvenliğine ve çevre izlemeye kadar karayollarını daha akıllı, daha verimli ve daha iyi yönetilir hale getiriyor.

IoT teknolojileriyle geliştirilen akıllı şehir yolları, akıllı şehirlerin günlük trafik yönetimini iyileştirmek ve uzun vadeli ulaşım ihtiyaçlarına uyum sağlamak için veri toplayıp analiz ediyor. IoT sensörler, kameralar ve radarlar sayesinde veriler neredeyse gerçek zamanlı olarak analiz edilen noktalarda, sıkışık yollarda iyileştirmeler yapılarak trafik akışını rahatlatmak mümkün hale geliyor.

Akıllı yol teknolojilerinin avantajları