Huawei MatePad T8 tabletinin Türkiye fiyatı belli oldu!

Huawei, uygun fiyatlı MatePad T8 tabletini tüketiciler ile buluşturmak için hazırlanıyor. Şirketin yeni fiyat-performans tableti, sunduğu özellikleri ile ülkemizde de ilgi görmesi bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Samsung, Galaxy Tab S6 5G ile dünyanın ilk 5G uyumlu tabletini tanıttı

Çinli teknoloji devinin Mayıs ayı başında tanıttığı bütçe dostu tableti, 8 inçlik ekranı, hafif, şık metalik tasarımı ve sahip olduğu arayüzü ile konforlu bir kullanıcı deneyimi vadediyor. MatePad T8, çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

8 çekirdekli MediaTek MT8768 işlemcisi ve 5100 mAh‘lik güçlü piliyle segmentine göre yüksek performans sunduğunu iddia ettiği Huawei MatePad T8, ekranın sağ ve sol taraflarındaki sadece 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80‘in üzerinde gövde-ekran oranı sunuyor.

310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlanan tabletin arka kısmı kumlanmış metal kullanılarak pürüzsüz bir doku elde edilmiş. EMUI10.0.1 ile kutusundan çıkan cihaz, arayüzün getirdiği yeni karanlık mod sayesinde kullanıcıların göz konforunu koruyor. Ayrıca MatePad T8, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan bir çocuk modu da barındırıyor.

Son olarak Huawei MatePad T8, 1099 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile 5 Haziran’da Huawei’in online mağazasında satışa çıkıyor. Söz konusu tablet sunduğu özellikler ve fiyatı itibarı ile özellikle çocuklar için iyi bir tercih olması bekleniyor.

Huawei MatePad T8 tabletinin özellikleri