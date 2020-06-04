Genel
Huawei MatePad T8 tabletinin Türkiye fiyatı belli oldu!
Huawei, uygun fiyatlı MatePad T8 tabletini tüketiciler ile buluşturmak için hazırlanıyor. Şirketin yeni fiyat-performans tableti, sunduğu özellikleri ile ülkemizde de ilgi görmesi bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Samsung, Galaxy Tab S6 5G ile dünyanın ilk 5G uyumlu tabletini tanıttı
Çinli teknoloji devinin Mayıs ayı başında tanıttığı bütçe dostu tableti, 8 inçlik ekranı, hafif, şık metalik tasarımı ve sahip olduğu arayüzü ile konforlu bir kullanıcı deneyimi vadediyor. MatePad T8, çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.
8 çekirdekli MediaTek MT8768 işlemcisi ve 5100 mAh‘lik güçlü piliyle segmentine göre yüksek performans sunduğunu iddia ettiği Huawei MatePad T8, ekranın sağ ve sol taraflarındaki sadece 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80‘in üzerinde gövde-ekran oranı sunuyor.
310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlanan tabletin arka kısmı kumlanmış metal kullanılarak pürüzsüz bir doku elde edilmiş. EMUI10.0.1 ile kutusundan çıkan cihaz, arayüzün getirdiği yeni karanlık mod sayesinde kullanıcıların göz konforunu koruyor. Ayrıca MatePad T8, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan bir çocuk modu da barındırıyor.
Son olarak Huawei MatePad T8, 1099 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile 5 Haziran’da Huawei’in online mağazasında satışa çıkıyor. Söz konusu tablet sunduğu özellikler ve fiyatı itibarı ile özellikle çocuklar için iyi bir tercih olması bekleniyor.
Huawei MatePad T8 tabletinin özellikleri
- Ekran: 8 inç LCD panel, 1280×800 piksel çözünürlük
- İşlemci: MediaTek MT8768
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 / 32 GB
- Arka Kamera: 5 MP
- Ön Kamera: 2 MP
- İşletim Sistemi: EMUI 10.0.1 (Android 10)
- Batarya: 5100 mAh
- Renkler: Mavi
Genel
2021 Toyota Hilux sızdı!
Yeni nesil Toyota Hilux‘un 2021’de aramızda olması bekleniyor. Haliyle, son hazırlıklarını yapan Hilux’un yeni yüzüne dair sızıntılar da baş gösterdi.
İlginizi çekebilir: DS 4, Opel’in Rüsselsheim’de üreteceği modellerden biri olabilir!
Yeni Hilux, Japon üreticinin yeni marka yüzüne uyum sağlayarak, şu an satıştaki 5. nesil RAV4 ile benzer tasarım çizgilerine sahip olacak gibi görünüyor. Büyüyen Toyota logosunun altına yerleştirilmiş yatay krom çıta ve koyu gri ızgara çerçevesi dikkat çeken detaylardan birisi olmuş.
Almuraba‘nın paylaştığı casus görüntülerde farların, tamponların ve yan hava girişlerinin yeni tasarımı biraz olsun anlaşılıyor. Görsellere bakılırsa Hilux’un tanıtımının çok yakında olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir süre önce Toyota, 2021 Hilux’un (Gazoo Racing tarafından hazırlanan bir aracın), 2020 Dakar Rallisi‘nde ünlü F1 pilotu Fernando Alonso tarafından test edildiğini açıklamıştı. Alonso’nun, kullandığı 2.8 litrelik yeni üniteye sahip Hilux için “Yeni motor harika yürüyor ve yeni süspansiyonlar oldukça iyi hissettiriyor. Aracın sınırlarını zorladığınızda bile konforu yerinde” şeklinde övgüde bulunduğunu söylediler.
Genel
Days of Play indirimleri PlayStation Store’da başladı!
Sony, PlayStation 4 sahiplerinin uzun zamandır beklediği Days of Play indirim günlerini başlattı. Şirketin resmi internet sitesinde ortaya çıkan indirimler şimdiden büyük ilgi gördü.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Hangisini almalı?
3-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Days of Play kampanyası boyunca birçok oyun, indirimli fiyatıyla mağazalarda satışa sunulacak. PlayStation 4 oyunlarının yanı sıra konsol ekipmanları ve ücretli abonelikleri kapsayacak şekilde düzenlenecek kampanyalar, oyuncular için ciddi anlamda tasarruf imkanı sağlayacak. 15 günlük kampanya süresince PS Plus üyeliğinde de % 30’luk bir indirim mevcut.
Bu kampanya kapsamında, Death Stranding, God of War, Tekken 7, Battlefield 5, Days Gone, Dreams, FIFA 20, Control, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man ve The Last of Us gibi birbirinden güzel oyunlarda büyük indirim yapılıyor.
Days of Play günlerinde indirimdeki oyunlar
- FIFA 20: 49 TL
- Marvel’s Spider-Man: 84 TL
- Assassin’s Creed Odyssey – DELUXE EDITION: 114 TL
- Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition: 169 TL
- Resident Evil 3: 179 TL
- Red Dead Redemption 2: 134 TL
- The Sims 4: 49 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt: 39 TL
- Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Deluxe Edition: 35,70 TL
- STAR WARS Jedi: Fallen Order: 159 TL
- The Last of Us Remastered: 49 TL
- DEATH STRANDING: 134 TL
- Metro Exodus: 71,60 TL
- PUBG: 99 TL
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 29,37 TL
Sony’nin Days of Play etkinlikleri kapsamında fiyatını düşürdüğü oyunlar sadece bunlarla sınırlı değil. Şirket, yüzlerce popüler oyun için de değişken oranlarda indirim ile kullanıcıların uygun fiyatlara istedikleri oyunları almasını sağlayacak.
Genel
DS 4, Opel’in Rüsselsheim’de üreteceği modellerden biri olabilir!
Opel‘in Rüsselsheim‘deki (Almanya) tesislerinde, mevcut planlara göre makyajlı Insignia ve yeni nesil Astra‘nın yanında, üçüncü bir araç olarak yeni DS modellerinden birinin üretilmesi planlanıyor.
İlginizi çekebilir: 2021 BMW 4 Serisi tanıtıldı!
Haber içeriğine istinaden öncelikle, Opel’in 2017 yılında PSA Grubu çatısı altına girdiğini hatırlatalım. 2021 yazından itibaren yeni nesil Astra’nın üretime gireceği Rüsselsheim’deki yatırımlar, PSA Grubu’nun EMP2 platformuna uygun halde yapılacak. Bu sayede elektrikli modeller de dahil olmak üzere gelecekte, rahatlıkla başka modellerin üretimini yapabilir bir yer haline gelecek.
Bu bilgiler ile söz konusu DS modelinin, DS 7 Crossback modelinde de kullanılan EMP2 platformunda yükseleceği ihtimali güçleniyor. Halihazırda testleri süren DS 4‘ün ise bu altyapıyı kullanması bekleniyor. Bu yüzden henüz gizli olan üçüncü aracın DS 4 olma ihtimali bir hayli yüksek. EMP2 platformu, plug-in hibrit sistemlere de uygun bir yapıda olduğu için ikinci nesil DS4‘ü, plug-in hibrit olarak da görebiliriz.
“PSA’nın bu stratejik kararı, ana tesisimize ve kalifiye çalışanlarımıza duyulan büyük güveni ifade ediyor. Bu yatırım, geniş ürün yelpazesiyle uzun vadede Rüsselsheim bölgesinde otomobil üretimini güçlendirecek.” dedi, PSA yönetim kurulu üyesi ve Opel’in patronu Michael Lohscheller.
Rüsselsheim tesisinin geniş bir elektrikli araç üretim tesisine dönüşmesi, M1X manuel şanzımanın kullanımdan kalkmasına sebep olacak. Aşamalı olarak 2021 sonuna doğru üretimi duracak olan Astra K ile birlikte 6 vitesli sistemin de sonu gelecek.