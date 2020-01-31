Samsung, Galaxy Tab S6 5G ile dünyanın ilk 5G uyumlu tabletini tanıttı

Samsung, Galaxy Tab S6 5G modeli ile ilk 5G uyumlu tabletini piyasaya çıkıyor. Cihazın en önemli özelliği ise 5G teknolojisine sahip olan dünyanın ilk tableti olması.

Samsung’un en popüler ürünlerinden biri olan “Galaxy Tab S6” tabletinin geliştirilen yeni modelini resmi olarak tanıttı. Şirket, bu hamlesiyle birlikte dünyanın 5G uyumlu ilk tabletini kullanıcı beğenisine sunmuş oldu. İlk olarak Güney Kore’de satışa sunulacağı açıklanan tabletin ilerleyen dönemlerde diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.

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Samsung, Galaxy Tab S6 5G modelinin teknik özellikleri hakkında birçok veri paylaşıldı. Hali hazırda satışta olan standart modeline benzer özellikler gösteren yeni cihaz, 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.84 GHz hızında çalışan Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor. Yine bir önceki modeldeki gibi 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunduruyor.

Tablet, 5G bağlantısını sağlamak için X50 modeme ev sahipliği yapıyor. 10.5 inç büyüklüğündeki ekranı 1600 x 2560 piksel çözünürlük sunan tabletin kalem desteği de bulunuyor. S Pen desteği sayesinde kullanıcılar çizim yapabiliyor veya notlarını kolayca alabiliyor.

Samsung tarafından piyasaya süreceği Galaxy Tab S6 5G, halihazırda var olan modeldeki gibi orijinal Wi-Fi ve LTE teknolojilerini destekleyecek. AKG imzalı dört adet hoparlör sayesinde güçlü bir performans sergileyen tabletin pil kapasitesi ise 7.040 mAh olacak. Ayrıca Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen tablet, USB-C portuna sahip. Tabletin fiyatı 850 dolar olarak belirlendi.