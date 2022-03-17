Huawei, e-ink özellikli e-kitap okuyucusu MatePad Paper e-ink’i piyasaya sürdü. Firma ürünü daha önce Mobil Dünya Kongresi 2022 kapsamında MatePad 2022 modelliyle birlikte tanıtmıştı. Huawei ürünü hem e-kitap okuyucu hem de tablet olarak tasarladı.

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MatePad Paper, Kirin 820E yongasını barındırıyor

MatePad Paper, 1872 x 1404 piksel çözünürlüğe ve 227 PPI piksel yoğunluğuna sahip 10.3 inç gri tonlamalı bir ekrana sahip. E-ink ekran, düşük ışıkta kullanıma yardımcı olan parlama önleyici ve yansıtıcı ekran gibi ek özellikler de sunuyor. Cihaz, açık bir kitap görünümü vermek için sol kenarı diğer üç kenarından daha geniş olacak şekilde tasarlanmış. Bune ek olarak %86,3 ekran/gövde oranına sahip. E-kitap okuyucu Kirin 820E yongasıyla geliyor ve 6 GB‘a kadar RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca diğer Huawei cihazlarla kolay bağlantı kurabilmeyi sağlayan HarmonyOS 2 işletim sistemiyle çalışacak.

MatePad Paper, WiFi 6+, güç düğmesinin altına gömülü bir parmak izi sensörü ve Bluetooth 5.2 desteği sunuyor. Cihaz enerjisini 22,5 W hızda şarj imkanı sunan 3625 mAh bataryadan alıyor. Firma 1,5 saatlik şarj ile 6 güne kadar ve bekleme modunda ise 28 güne kadar kullanım vadediyor. Ayrıca cihazla birlikte ikinci nesil M-Pencil geliyor. Huawei, dokulu ekranın hassasiyetini değiştirdiği için ekran kaleme iyi yanıt veriyor. M-Pencil, 4096 düzeyde basınç duyarlılığı ve 26 ms‘lik düşük gecikme süresine sahip.

Huawei MatePad Paper, Çin’de şu fiyatlardan satışa sunuldu:

4 GB + 64 GB: 472$ (2999 yuan)

6 GB + 128 GB: 583$ (3699 yuan)