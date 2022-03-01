Huawei, MatePad 2022 tabletini piyasaya sürdü

Huawei, Mobil Dünya Kongresi kapsamında ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Firma, düzenlediği Smart Office lansman konferansında MatePad 2022 tabletini global pazar için piyasaya sürdü. Öncesinde ise Matebook X Pro 2022 ve Matebook E modelleri piyasaya sürülmüştü.

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Huawei MatePad 2022, Kirin 710A işlemci ile geliyor

Huawei MatePad 2022, 2000×120 piksel çözünürlüğe, 16.7 milyon renk ve 470 nit parlaklıktaki 10.4 inç IPS FullView dokunmatik ekrana sahip. MatePad 2022, çoklu pencere moduna ve Huawei Share çoklu ekran özelliğine sahip. Cihaz ayrıca TuV Rheinland sertifikalı. Tablet yaklaşık 450 gr (pil dahil) ağırlığında ve 245,2 mm x 154,96 mm boyutlarında.

Tablet, 2.0 GHz’lik dört Cortex-A73 ve 1.7 GHz’lik dört Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli Kirin 710A işlemci tarafından destekleniyor. İşlemciye Mali G51 GPU eşlik ediyor. MatePad 2022, 4 GB RAM ve 512 GB’a kadar genişleme desteği sunan 64 GB/128 GB depolama seçenekleri sunuyor.

Kamera tarafında MatePad, f/1.8 diyafram ve otomatik odaklama özellikli 13MP ana kameraya ve 8MP selfie kamerasına sahip. Tablet enerjisini 22,5 W hızlı şarj desteği sunan 7250 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Ayrıca bir ortam ışığı sensörü, renk sıcaklığı sensörü ile birlikte geliyor. Ses sistemi de Harman Kardon tarafından ayarlandı.

Huawei MatePad 2022’nin 4 GB + 64 GB versiyonu 279€, 4GB+128GB versiyonu ise 319€ fiyatlardan piyasaya çıktı. Akıllı klavyeyle birlikte gelen 4GB+128GB’lık paketin fiyatı ise 379 €.