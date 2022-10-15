İngiltere hükümeti, Huawei ekipmanlarının İngiltere’nin 5G ağlarından kaldırılması için süreyi kısalttı. Çinli şirketin ürünlerini ağ çekirdeğinden çıkarma şartı 11 ay geriye, 31 Aralık 2023’e ertelendi. Yani fiber geniş bant altyapısındaki Huawei kiti miktarı, gelecek yıl temmuz yerine ekim ayı sonuna kadar kaldırılması gerek.

Karar, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCSC) tavsiyelerini takip ediyor. NCSC, ABD’nin şirketi yaptırımlara tabi tutma kararının ardından 2020’de Huawei ürünlerinin güvenliğinin artık yönetilemeyeceğine karar verdi. Böylece İngiltere hükümeti, tüm ekipmanlarının 2027’nin sonuna kadar İngiltere’den çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bu ve diğer sekiz ara son tarih değişmedi.

‘Şebeke kesintileri’

ABD makamları, Huawei’in 5G ekipmanlarının, ülkeleri Çin devletinin verilerine erişmesine veya kritik öneme sahip hizmetlerin kapatılmasına karşı savunmasız hale getirmesinden korkuyor. Huawei, Çin hükümeti tarafından kontrol edildiğini veya bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu reddetti.

Yeni son tarih uzatmaları, Huawei ve İngiltere telekomünikasyon sağlayıcılarıyla yapılan istişareleri takip ediyor. Hükümet, az sayıda operatörün – pandemi ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle – orijinal teslim tarihlerinin ağ kesintileri ve müşteriler için kesinti riski taşıdığını belirttiğini söyledi. Sağlayıcıların mümkün olan her yerde orijinal hedefleri karşılaması gerektiğini ve çoğunun bunu yapmasını beklediğini söyledi.

‘Güvenlik riski’

Huawei ekipmanlarının kaldırılması talimatı, Kasım 2021’de yürürlüğe giren Telekom Güvenliği Yasası kapsamında, Birleşik Krallık’taki 35 telekomünikasyon ağı operatörünün tümüne belirlenmiş satıcı talimatları adı verilen bildirimlerin teslim edilmesiyle yasal bir zemine oturtuluyor.

Birleşik Krallık Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Michelle Donelan, hükümetin “telekomünikasyon altyapısının güvenliğini artırmasına ve yüksek riskli ekipmanların kullanımını kontrol etmesine” izin verdiğini söyledi. Donelan, “Ekonomimiz ve günlük yaşamımız hakkında çok fazla temel oluşturan telefon ve internet ağlarımızın güvenliğine dikkat etmeliyiz.” dedi.

NCSC teknik direktörü Dr. Ian Levy şunları söyledi: “Telekom Güvenlik Yasası, güvendiğimiz günlük hizmetlerin esnekliğinden emin olmamızı sağlıyor. Bu belirli satıcı yönündeki yasal gereklilikler güvenlik yolculuğunun önemli bir parçası.”

Huawei’e, şirketi 5G ağ ekipmanı ve hizmetlerinin yüksek riskli satıcısı olarak sınıflandıran ve hükümetin, ABD yaptırımlarının etkisi de dahil olmak üzere ulusal güvenlik riski olarak kabul etmesinin tüm nedenlerini ortaya koyan ayrı bir belge – bir atama bildirimi – yayınlandı.

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