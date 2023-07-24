Huawei, iPad Air’e rakip olarak piyasaya sürdüğü yeni tableti MatePad Air’i Türkiye’de satışa sunuyor. MatePad Air, 12.999 TL fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca, Huawei Online Mağaza üzerinden sipariş veren kullanıcılara FreeBuds SE kulaklık, Bluetooth Mouse ve M-Pencil kalem hediye edilecek. İşte MatePad Air’ın sunduğu her şey!

Huawei MatePad Air iPad’i Öldürmekte Kararlı!

Huawei MatePad Air, şirketin en güncel işletim sistemi olan HarmonyOS 3.1 işletim sistemiyle çalışıyor ve gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alıyor. Türkiye’de satışa sunulan versiyonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Snapdragon 888 nispeten eski ve ısınma sorunlarıyla gündemde olan bir işlemci olsa da Huawei bu konuyu çözmüş gibi görünüyor.

11,5 inç boyutunda 144 Hz IPS LCD ekran, yüksek çözünürlük ve canlı renkler sunuyor. HUAWEI M-Pencil desteği sayesinde kalemle çizim yapmak da mümkün oluyor. Ayrıca, tabletin yanında çıkarılabilir klavye de bulunuyor, böylece kullanıcılar daha verimli bir deneyim elde edebiliyorlar.

Huawei MatePad Air, 508 gram ağırlığıyla oldukça hafif ve taşınabilir bir cihaz. 8.300 mAh büyüklüğündeki bataryası, uzun süreli kullanım için yeterli güç sağlıyor ve 40W hızlı şarj desteği sayesinde hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

Tabletin kamera özellikleri de oldukça dikkat çekici. Arkada 13 MP çözünürlüğünde bir kamera, ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilir ve video konferanslarını daha net bir şekilde gerçekleştirebilirler.

HarmonyOS 3.1 işletim sistemi, MatePad Air’in kullanıcı dostu ve hızlı bir deneyim sunmasını sağlıyor. Huawei’nin kendi geliştirdiği bu işletim sistemi, tabletin performansını artırırken aynı zamanda güvenliği de ön planda tutuyor.

Huawei MatePad Air, Türkiye’de satışa sunulduğu andan itibaren büyük bir ilgi görmeye başladı. Son teknoloji özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu tablet, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli özellikler sunuyor. MatePad Air, iPad Air’e güçlü bir rakip olarak yerini alırken, Türkiye pazarında da önemli bir konuma sahip olmayı hedefliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarı başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!