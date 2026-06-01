Çinli teknoloji devinin yeni nesil arayüzü için geri sayım sürerken, HyperOS 4 güncellemesi alacak cihazlar şimdiden netleşmeye başladı. Şirket, yeni yazılım sürümünü Temmuz veya Ağustos döneminde sahneye çıkarmayı planlıyor. Peki hangi modeller Xiaomi HyperOS 4 ile yeni bir çehreye bürünecek?

Xiaomi HyperOS 4 ne zaman gelecek?

Markanın Android 17 tabanında yükselecek yeni arayüzü Xiaomi HyperOS 4, ilk olarak amiral gemisi modellerde karşımıza çıkacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da ilk sızıntılar, bu sürümün kapsamlı bir yükseltme olacağına işaret ediyor. Şirket güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak desteklenecek modeller büyük ölçüde tahmin edilebiliyor.

Xiaomi’nin geleneksel dağıtım stratejisini incelediğimizde, yeni yazılımın Temmuz veya Ağustos aylarında tanıtılacağını görüyoruz. Ancak eski nesil modeller için güncelleme sürecinin Ekim 2026 civarına kadar uzayabileceği de belirtiliyor. Bu durum, uzun vadeli destek bekleyen kullanıcıların biraz daha sabırlı olmasını gerektirecek.

Günlük kullanıcılar için bu tip uzun güncelleme takvimleri can sıkıcı görünse de, Xiaomi’nin geniş ürün yelpazesi göz önüne alındığında dağıtımın zamana yayılması anlaşılabilir bir durum. Özellikle yeni nesil cihazlara geçiş yapmayı düşünenler için kutudan doğrudan güncel yazılımla çıkan modeller önemli bir tercih sebebi olacaktır.

İlk etapta güncellenecek modeller hangileri?

Yeni arayüze ilk kavuşacak cihazların başında, henüz piyasaya sürülmemiş olan Xiaomi 18 serisi yer alıyor. Bu seri doğrudan yeni arayüzle kutudan çıkacak. Öte yandan Xiaomi 17 modelleri ile Redmi K90 ve Redmi K90 Pro Max, güncellemeyi ilk dalgada alacak diğer popüler cihazlar olacak.

Xiaomi, Redmi ve POCO modellerinin güncelleme listeleri

Markanın farklı segmentlerdeki geniş kullanıcı kitlesine hitap eden ve Android 17 tabanlı yeni yazılıma geçmesi öngörülen tüm modelleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Yazılım desteği alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Flip

Yazılım desteği alacak Redmi modelleri

Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Special

Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14S

Redmi Turbo 5

Redmi 15, Redmi 15C, Redmi 15A

Redmi A7, Redmi A7 Pro, Redmi A5

Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 9.7

Yazılım desteği alacak POCO modelleri

POCO F8 Pro, POCO F8 Ultra

POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra

POCO F6, POCO F6 Pro

POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Max

POCO X7, POCO X7 Pro

POCO X6 Pro

POCO M8, POCO M8s, POCO M8 Pro

POCO M7 4G, POCO M7 Plus

POCO C85, POCO C85x, POCO C81, POCO C81 Pro, POCO C81x

POCO C71

POCO Pad X1, POCO Pad M1, POCO Pad C1

