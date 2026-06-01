Akıllı telefon üreticileri arasındaki yazılım rekabeti son dönemde iyice kızışırken, küresel pazardaki güncellemelerin dağıtım hızı kullanıcıların marka tercihini doğrudan etkiliyor. Çinli teknoloji devi, yeni işletim sistemi sürümünü küresel ölçekte oldukça geniş bir cihaz yelpazesine ulaştırarak bu rekabette elini güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket tarihinin en hızlı yazılım dağıtım süreçlerinden biri gerçekleşirken, birçok popüler akıllı telefon yeni arayüze şimdiden kavuştu. Peki Xiaomi HyperOS 3.1 güncellemesi hangi cihazlara sunuldu ve bu yeni yazılım kullanıcılara neler vaat ediyor?

Xiaomi HyperOS 3.1 güncellemesi neler sunuyor?

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan Xiaomi HyperOS 3.1 güncellemesi, yüzeysel görsel değişikliklerin ötesine geçerek sistem mimarisinde derinlemesine yenilikler barındırıyor. Android 16 tabanlı yeni sürüm, özellikle Apple ekosistemiyle kurduğu köprülerle dikkat çekiyor. Sistem düzeyindeki akıcılığı artıran yazılım, günlük performansı doğrudan yukarı taşımayı amaçlıyor.

Yenilenen sistem animasyonları ve uygulama arayüzlerinin yanı sıra kilit ekranı özelleştirmeleri de bu sürümle daha geniş seçeneklere kavuşuyor. AirPods için yerel destek sunulması ve iPhone üzerinden gelen aramaların yanıtlanabilmesi, çoklu ekosistem kullanan kişilerin hayatını kolaylaştıracak önemli yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca geliştirilmiş Super Island tasarımı, yeni erişilebilirlik seçenekleri ve hızlı hareket kontrolleri de arayüze entegre ediliyor.

Güncelleme alan Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri

Küresel pazarda şu ana kadar yaklaşık 40 farklı model bu yeni arayüz sürümünü almaya hak kazandı. Uygun fiyatlı az sayıdaki model dışında, uyumlu tüm üst ve orta segment cihazlar için dağıtım süreci tamamlandı. Güncellemeyi alan cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

Xiaomi cihazları: Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi Mix Flip

Redmi cihazları: Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, Redmi Note 14S, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi 15, Redmi 15C, Redmi 13

Poco cihazları: Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro, Poco F6 Pro, Poco F6, Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro, Poco X7 Pro, Poco X7, Poco M8, Poco M7, Poco M6 Pro, Poco M6

Türkiye’deki kullanıcı kitlesi düşünüldüğünde, Redmi ve Poco serilerinin yüksek popülaritesi bu hızlı güncelleme dağıtımını daha da anlamlı kılıyor. Genellikle bütçe dostu modellerde geciken yazılım desteğinin bu kez hızlı şekilde sunulması, yerel pazardaki kullanıcı memnuniyetini doğrudan artıracaktır. Android 16 tabanına bu kadar kısa sürede geçilmesi, cihazların kullanım ömrünü de olumlu yönde etkiliyor.

