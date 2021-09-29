Huawei MatePad 11, Tüm Dijital Hayatınızı Tek Bir “Süper Cihazda” Topluyor

Kullanıcılar, Huawei’nin akıllı telefon modelleri ve laptop modelleri arasında kurduğu Çoklu Ekran İş Birliği’nin tabletleri de kapsamasını uzun bir süredir bekliyordu. Bu uzun bekleyiş nihayet son bulmak üzere çünkü Huawei, tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliğini son kullanıcılara getiren HarmonyOS 2 tabanlı Huawei MatePad 11 ile PC ve akıllı telefon arasındaki duvarları yıkıyor ve tüketicilere yenilikçi bir deneyim sunan bir “Süper Cihaz” oluşturmalarını sağlıyor.

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Akıllı telefon-tablet Çoklu Ekran İş Birliği’ne nihayet kavuşuyoruz

Akıllı telefon-tablet Çoklu Ekran İş Birliği, Huawei’nin dağıtılmış teknolojisinden yararlanarak akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki engelleri sistem düzeyinde ortadan kaldırdığı için iki cihaz arasında iş birliği ve veri aktarımı sağlıyor. Ayrıca tabletin klavyesi, ekranı ve hoparlörleri de akıllı telefon için çevre birimleri olarak kullanılabiliyor.

Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği, bir Huawei dizüstü bilgisayardaki PC Yöneticisi programı üzerinden kuruluyor. Bağlandıktan sonra kullanıcılar dosyaları iki ekran arasında esnek bir şekilde sürükleyip bırakabiliyor ve her iki cihaz da verimli çalışma ve yaratıcılık için klavyeyi ve fareyi paylaşabiliyor. Tüketicilerin farklı ortamlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilen üç iş birliği modu var: Ayna, Genişletme ve İş Birliği.

Ayna modu

Ayna modunda, dizüstü bilgisayar arayüzü tablete kopyalanarak her iki cihazda da tam olarak aynı içeriği gösteriyor. Ardından, doğrudan tablete yazmak veya çizmek için Huawei M-Pencil kullanılabiliyor ve yazılar anında dizüstü bilgisayarda gösteriliyor. Örneğin bir dizüstü bilgisayarda tasarım yaparken, çalışmanızı tablete yansıtmak ve doğrudan tablet üzerinden çizim yapmak için bu özellik kullanılabilir. Bu durumda Huawei MatePad 11, dijital bir çizim tableti gibi davranıyor.

Başka bir örnek ise, etrafta projektör olmadığında ancak bir belge sunmanız gerektiğinde, PC ekranını tablete yansıtmak için Ayna modu kullanılabilir. Böylece sunum yapılan kişiler tablete bakarken bilgisayar üzerinden çalışmaya devam edilebilir.

Genişletme modu

Genişletme modu, adından da anlaşılacağı gibi, tabletin PC için harici bir ekran olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu mod kullanıcıya içeriği görüntülemek ve karşılaştırmak için daha geniş bir alan sağlayarak verimlilik yönünden katkıda bulunuyor. Birçok kullanıcı, üretkenliği artırmak için masasına fazladan bir monitör eklemeyi tercih ediyor. Hantal, ağır ve çok daha az taşınabilir olan geleneksel monitörlerin aksine taşınabilir Huawei MatePad 11 koşullara göre değişmek kaydıyla standart çözümlerden daha fazla fayda sağlayabilir. Örneğin iş gezileri için dizüstü bilgisayar ve Huawei MatePad 11 ikilisi, seyahat ederken tableti okumak, dosyaları düzenlemek, müzik dinlemek veya video izlemek için kullanılabilir. Tableti dizüstü bilgisayar için bir monitöre dönüştüren tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği altında Genişletme modunu etkileştirilerek nereye gidilirse gidilsin iki ekran olarak kullanabilir ve daha verimli çalışılabilir.

İş birliği modu

İş Birliği modu, Windows ve HarmonyOS 2 arasındaki engelleri de ilk kez ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar seçilen metni, resimleri ve dosyaları iki cihaz arasında sürükleyip bırakmak için dizüstü bilgisayarlarında sadece fare kullanarak bütün bu işlemleri gerçekleştirebiliyorlar. Bu arada, tabletten alınan mesajlara ve e-postalara yanıt vermek için dizüstü bilgisayar klavyesini kullanmak da mümkün.

Güncellenmiş tablet-akıllı telefon Çoklu Ekran İş Birliği

Yeni Huawe, MatePad 11’de tablet-akıllı telefon Çoklu Ekran İş Birliği güncellenmiş durumda. Bu sayede eski Huawei kullanıcıları daha rahat bir şekilde bu teknolojiye uyum sağlayabilecekler.

Daha önce tablet-akıllı telefon Çoklu Ekran İş Birliği’nde, mobil uygulama tablette orijinal boyutunda gösteriliyordu. Artık Çoklu Ekran İş Birliği kapsamındaki Huawei MatePad 11 ile mobil uygulamalar tablet ekran boyutuna uyarlanabilir ve büyük ekranlı bir cihazın avantajlarından tam olarak yararlanarak tam ekran olarak görüntülenebilir duruma geldi. Haber okumaktan bilgileri taramaya kadar bu özellik kullanıcılara daha rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Akıllı telefondaki e-postaları ve mesajları yanıtlamak için tablet klavyesi de kullanılabiliyor.

Ayrıca Huawei MatePad 11’de bir mobil uygulama tam ekran açıldığında, tablet üzerinde çalışan mobil uygulamayı kesintiye uğratmadan aynı anda akıllı telefon tarafında başka bir uygulama da kullanılabiliyor. Tüm bildirimler ve gelen aramalar yalnızca akıllı telefonda görüntüleniyor. Bu nedenle akıllı telefonda herhangi bir dosya tablet üzerinden sunulurken sunumu bölebilecek bildirimler görünmüyor. Bu özellik, kullanıcının mahremiyet güvenliğini de iyileştiriyor.

Qualcomm Snapdragon 865, 8 çekirdekten oluşan bir işlemciye sahip Huawei MatePad 11, Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuldu. Sadece tablet olarak 4.299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4.499 TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunulan Huawei MatePad 11’de ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.