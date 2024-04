Henry Cavill ayrılığı ile bir süredir sallantıda olan Netflix’in popüler dizisi The Witcher, beşinci sezonu ile ekranlara veda edecek. Bu duyuru, dördüncü sezonun yapım aşamasında olduğu ve iki sezonun arka arkaya çekileceği bilgisiyle geldi. The Witcher final yapıyor. The Witcher 5. sezon ile seyircisine veda edecek.

The Witcher 5. Sezon ile Final Yapıyor: The Witcher Final Sezonu Geliyor

Netflix’in The Witcher dizisi, beşinci sezon için yeşil ışık yakarak hayranlarını sevindirdi. Dördüncü sezonun yapım aşamasında olan dizi, art arda çekilecek iki sezonla sona erecek. Bu karar, dizinin hayranlarını heyecanlandırsa da, ne yazık ki final yapılacağını öğrenenler biraz üzgün.

Netflix’in duyurusunun bir parçası olarak, dördüncü sezon için yapılan okuma masasından bazı görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, Jaskier’in oyuncusu Joey Batey’nin, oyunculara ve ekibe bir şarkıyla sürpriz yaptığı görülüyor. Ayrıca, Henry Cavill yerine geçen başrol Liam Hemsworth ve Anya Chalotra’nın samimi anlarına da tanık oluyoruz.

Henry Cavill’in Rivialı Geralt rolünden ayrılmasının ardından, Liam Hemsworth’un rolü devralacağı biliniyordu. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni katılan isimler arasında The Matrix’in Laurence Fishburne’u ve Sharlto Copley bulunuyor. Ayrıca, Danny Woodburn da cüce karakter Zoltan’ı canlandıracak. Ne yazık ki Cavill ayrılığı diziye ciddi bir darbe vurmuş durumda. Kulislerde The Witcher final yapacak haberlerinin arkasında Cavill ayrılığının olduğu konuşuluyor.

Netflix, Witcher’ın beşinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, dizinin arka arkaya çekileceği göz önüne alındığında, yayın tarihinin bir süre daha gecikebileceği tahmin ediliyor. Bu süreçte, hayranların Witcher oyunlarını yeniden oynamaya başlaması öneriliyor.

Serinin video oyunlarını yöneten CD Projekt Red, yeni projeler üzerinde çalışıyor. Bu projeler arasında, The Witcher 3’ün yeniden yapımı ve devamı da bulunuyor. Bu gelişmeler, hem dizi hem de oyun hayranları için heyecan verici bir gelecek vaat ediyor. Bakalım The Witcher 5. sezon nasıl olacak.

