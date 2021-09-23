Huawei Nova 9 Serisi Resmi Olarak Duyuruldu!

ABD yaptırımlarının ardından toparlanmaya çalışan Huawei, bugün düzenlediği tanıtımda Nova 9 serisini resmi olarak duyurdu. Huawei Nova 9 serisi, kamera ve yüksek hızlı şarj gibi detayları sayesinde ilgi çekmeye çalışacak.

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Huawei Nova 9 Serisi Tanıtıldı: 50 MP Kamera ve 100W Hızlı Şarj!

İşlemci tedarikinde uzun süre sorun yaşayan marka, yaptırımların gevşemesiyle beraber bu problemi kısmen çözdü. Şu anda yalnızca 4G işlemci satın almasına izin verilen Huawei, bu sayede ayakta kalmayı başardı. Özellikle orta seviyede kaybettiği konumunu yeniden elde etmek isteyen markanın yeni oyuncusu ise Nova 9 serisi oldu.

Huawei Nova 9, tasarım anlamında selefi olan Nova 8 serisine benzer bir çizgi izliyor. Ön yüzünde kavisli tasarım izleyen cihazların arka bölümünde ise Huawei’nin farklı kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bununla beraber serideki cihazları ekran ve batarya gibi faktörlerin ayırdığını söylemek de mümkün.

Huawei Nova 9 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Serinin Pro versiyonu, 6.72 inç boyutunda bir Full HD+ OLED ekrana sahip. 120 Hz tazeleme hızıyla gelen ekran, bu bakımdan cihazı bir adım öteye taşıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemciden alan Nova 9 Pro’da 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

Cihazın kamera tarafından ise dörtlü arka kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. 50 MP çözünürlüklü ana kameraya 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Arka kamera paketinde OIS yerine EIS kullanılması ise önemli bir eksik olarak göze çarpıyor. Ayrıca telefonun ekran deliğinde 32+32 MP (ultra geniş açı) çift ön kamera da yerini alıyor.

Huawei Nova 9 Pro, gövdesinin altında 4.000 mAh kapasiteli bir batarya taşıyor. Fakat 100W hızlı şarj desteği, cihazın tam şarjının 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmasını sağlıyor. Kullanıcılara ters şarj desteği sunulurken, kablosuz şarj desteğine ise yer verilmemiş. Ekran altı parmak izi okuyucu, NFC ve HarmonyOS 2.0 işletim sistemi de telefonun özelliklerini tamamlıyor.

Mavi, mor, yeşil ve siyah şeklinde 4 renk seçeneğine sahip olan Nova 9 Pro, Çin’de 29 Eylül’den itibaren raflarda olacak. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan telefonun fiyatı ise şu şekilde sıralanıyor.

8 GB RAM + 128 GB depolama: 542 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 604 dolar

Nova 9 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Nova 9 ise Pro sürüme göre ekran ve batarya konusunda bazı küçük değişikliklere sahip. 6.57 inç boyutundaki Full HD+ OLED ekran, 120 Hz yenileme hızını koruyor. Telefonun batarya kapasitesi 4.300 mAh’e yükselirken, 66W hızlı şarj desteği mevcut. Bu iki detay haricinde işlemci ve kamera gibi önemli özelliklerde bir değişiklik bulunmuyor.

Tıpkı Pro versiyonunda olduğu gibi 4 renk seçeneği barındıran Nova 9, iki depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Son olarak bu telefonun da ülkemizdeki satış bilgisinin henüz netleşmediğini belirtelim.