Çinli teknoloji devi Huawei, eski modelin yerini alacak olan için Huawei MatePad 11 (2023) modelini Çin pazarında tanıttı. iPad Pro rakibi olan bu tabletin özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Huawei’nin yeni tableti 120Hz yenileme hızına sahip 11 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. Bu ekran 4.096 basınç hassasiyeti ve 2 ms gecikme ile ikinci nesil M-Pencil kalemini destekliyor. Tabletin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 870 yonga seti yer alıyor. Ancak bu modelin daha uygun fiyatlı Snapdragon 865 yonga setli modeli de bulunuyor.

Grup işbirliği, Akıllı Çoklu pencere, HUAWEI telefonundan kolay veri paylaşımı ve daha fazlasını getiren HarmonyOS 3.1 ile kutusundan çıkan bu tablette 13 megapiksel otomatik odaklama arka kamera, 8 megapiksel geniş açılı kamera yer alıyor. Ayrıca dört hoparlör ve 22.5W hızlı şarjlı 7250mAh pile sahip.

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Huawei’nin yeni canavarı 350 dolardan başlayan fiyatlar ile Çin pazarında satışa sunulacak. Türkiye pazarına da gelecek olan bu model bakalım iPad Pro karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

HUAWEI MatePad 11 (2023) teknik özellikleri

11 inç (2560 x 1600) WQXGA 16:10 120Hz yenileme hızına sahip 2.5D kavisli cam ekran

Adreno 650 GPU’lu Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 870 / 865 7nm Mobil Platform

128GB/256GB ile 6GB / 8GB LPDDR4x RAM

HarmonyOS 2

LED flaşlı 13MP otomatik odaklama arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı

F/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera

Boyutlar: 253.7 x 165.3×7.2mm; Ağırlık: 480g

4 hoparlör, HUAWEI Histen 8.0 Ses Efekti

Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1 LE, GPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, USB Type-C

7250mAh pil, 22.5W hızlı şarj