Akıllı telefon pazarındaki liderlerden olan Huawei ve Apple, son yıllarda kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik üstün özelliklere sahip cihazlar sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde duyurulan P60 serisi ile beraber rekabet iyice kızıştı. Bu iki markanın en son modelleri olan Huawei P60 Pro ve iPhone 14 Pro Max, güçlü donanımları ve yenilikçi teknolojileri ile dikkat çekiyor.

Huawei P60 Pro, özellikle fotoğraf tutkunlarına hitap eden yüksek çözünürlüklü kameraları ile ön plana çıkarken, iPhone 14 Pro Max ise gelişmiş işletim sistemi, performansı ve tasarımı ile öne çıkıyor.

Huawei P60, 2.700 x 1.200 piksel çözünürlüğe, 120 Hz kare hızına ve 1.440 Hz PWM frekansına sahip 6,67 inç OLED ekrana sahip. İlginç bir şekilde, Huawei P60 Pro da tamamen aynı ekrana sahip. Sonuç olarak, her iki amiral gemisinin boyutları tamamen aynıdır, tek fark ağırlıktır: Pro versiyonu birkaç gram daha ağırdır. Ekran Kunlun’un ekstra güçlü camıyla korunuyor. Ve telefonlar IP68’e uygun olarak dış etkilere karşı korunmaktadır.

iPhone 14 Pro Max, Apple’ın en yeni A16 Bionic çipe sahip olan gelişmiş performans için geliştirilmiş ürünüdür. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına ve inç başına 460 piksel piksel yoğunluğunda 2796×1290 piksel çözünürlüğe ve 6,7 inç dokunmatik ekrana sahiptir. Bir dizi yeni kamera özelliği ve donanım iyileştirmesinin yanı sıra iPhone 14 Pro Max, kompakt bir form da en üst düzey görüntüleme deneyimini arayan tüm kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.

Kamera

P60 ve P60 Pro kameraları, Huawei’nin megapiksel peşinde koşmamasıyla farklılık gösteriyor. Maksimum çözünürlük (ana sensörün) yalnızca 48 megapiksel. Bu yaklaşım, Apple’ın iPhone kamera tasarımına yaklaşımını güçlü bir şekilde anımsatıyor.

Huawei P60’ın üç kamera modülü var. Ana modülde RYYB piksel düzenine sahip 48 megapiksel sensör, F/1.4-4.0 değişken diyaframlı lens ve optik stabilizasyon sistemi bulunuyor. Ultra geniş açılı modül 13 megapiksel RYYB sensöre ve F/2.2 diyafram açıklığına sahiptir, ancak optik stabilizasyona sahip değildir. Son olarak, üçüncü modül 5x optik zumdan sorumludur, 12 megapiksel sensör (RYYB) kullanır ve optik stabilizasyona sahiptir.

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Apple’ın iPhone 14 Pro Max modelinde, daha büyük lensler ve çeşitli geliştirmelerle birlikte geniş, telefoto ve ultra geniş lenslerde önemli iyileştirmeler yapıldı. Geniş kamerada, 12 megapiksellik kameranın yerini Sony yapımı 48 megapiksellik kamera aldı. Bu daha büyük megapiksel sayısı, piksellerin küçülmesine neden oldu. Ayrıca, Apple’ın odak pikselleri adını verdiği çift piksel otomatik odaklama sistemi, 60fps 16:9 video kaydına imkan veriyor. iPhone 14 Pro serisi, %65 daha büyük sensörü sayesinde iPhone 13 Pro’ya kıyasla daha iyi fotoğraf kalitesi sunuyor.

iPhone 14 Pro modelleri, 48 megapiksel ve 12 megapiksel fotoğraf çıkış seçenekleri sunarak aydınlatma koşullarına göre daha yüksek çözünürlüklü veya daha iyi kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Telefoto kamerada, 6 bileşenli lens kullanılıyor ve Pro kamera sistemi, 0.5 kat, 1 kat, 2 kat ve 3 kat zoom seçenekleri sunuyor. Loş ışıkta, ultra geniş kamera ile 3 kata kadar, ana kamera ile 2 kata kadar, telefoto kamera ile 2 kata kadar daha iyi fotoğraflar elde edilebiliyor. Photonic Engine, farklı pozlamalardaki en iyi pikselleri birleştirerek mükemmel fotoğrafı ortaya çıkarıyor. Ayrıca, sinematik mod artık 24fps 4K HDR çekim yapabiliyor.

Diğer Özellikler

Huawei P60 ve P60 Pro aynı güç alt sistemi parametrelerine sahiptir: telefonlar 4.815mAh pillere sahiptir, 88W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Tasarımdaki sadelik, performans konusunda devam etmiyor. Öyle ki, P60 Pro donanımıyla sınıfında öne çıkan bir cihaz olmuş. Qualcomm’un halihazırda en güçlü yonga setlerinden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatılan cihaz, oldukça iyi bir performans vadediyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine, 8 GB bellek ve 256/512 GB UFS 4.0 depolama birimi eşlik ediyor.

iPhone 14 Pro modelinde ise 3279 mAh bataryaya sahip. iPhone 14 Pro’lar, 20w kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Kutudan yalnızca USB-C Lightning kablosunun çıktığını belirtelim. iPhone 14 Pro Max, 20w veya daha güçlü bir adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.

iPhone 14 Pro modelleri, 4nm üretim sürecinden geçen en yeni işlemci Apple A16 Bionic çipten güç alıyor. Yaklaşık 16 milyar transistör, daha hızlı 6 çekirdekli CPU, saniyede yaklaşık 17 trilyon işlem, %50 daha fazla bant genişliği, gelişmiş ISP, güç verimliliği, Apple A16 Bionic işlemcinin öne çıkan özellikleri arasında.