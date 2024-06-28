Huawei MateBook X Pro 2024 Türkiye topraklarına geldi. Huawei, yeni MateBook X Pro 2024 modelini Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sundu. Özellikle profesyoneller ve yüksek performans gerektiren işler için tasarlanan bu yeni model, ileri teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor. 2024 Huawei MateBook X Pro, güçlü özellikleri ve rekabetçi Türkiye fiyatı ile çok konuşulacak.

Huawei MateBook X Pro 2024 Özellikleri

Toplam 980 gram ağırlığa ve 13,5 mm inceliğe sahip olan MateBook X Pro 2024, gücünü Intel Core Ultra 9 işlemcisinden alıyor. Bu güçlü işlemci, 40W TDP sunarak en yoğun görevlerde bile kesintisiz performans sağlıyor. Cihaz, 32 GB RAM ve 2 TB NVMe PCIe SSD depolama kapasitesi ile donatılmış olup, kullanıcıların en zorlu görevleri bile hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Huawei MateBook X Pro 2024, mavi ve siyah gibi çeşitli renk seçenekleri sunarak kullanıcılara tarzlarına uygun bir seçim yapma imkanı sağlıyor. Yüzde 93 ekran-gövde oranı ve 1000 nit tepe parlaklığı ile kristal netliğinde görüntüler sunan cihaz, 14.2 inç OLED ekran, 3.1K çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor.

Altı hoparlörlü ve dört mikrofonlu sistem ile kristal netliğinde ses kalitesi sunan MateBook X Pro 2024, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği ile hızlı ve güvenilir bağlantı imkanı sağlıyor. Thunderbolt 4 bağlantı noktaları ile genişletilebilirlik sunarken, 90 watt SuperCharge Turbo teknolojisi sayesinde batarya, 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik ofis kullanım süresi sunuyor.

Huawei MateBook X Pro 2024, çeşitli akıllı yazılım özellikleri ile kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Huawei SuperHub ve Huawei PC Manager gibi yazılımlar, cihazlar arası sorunsuz geçiş ve yönetim esnekliği sağlıyor. Performans Modu, Ekran Modu ve Göz Konfor Modu gibi çeşitli modlar, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

Gelişmiş yapay zeka kamera özellikleri, video görüşmelerinde kullanıcıları her zaman ön planda tutuyor. FollowCam, Eye Contact, Virtual Background ve Beauty gibi özellikler, kullanıcının en iyi şekilde görünmesini sağlıyor.

Huawei Sound sistemi, beş metreye kadar 360 derece ses algılama özelliği ile geniş bir alanda kristal netliğinde ses sunuyor. Smart Audio Mixer teknolojisi, vokalleri, enstrümanları ve mekansal sesi hassas bir şekilde ayarlayarak zengin ve dokulu bir dinleme deneyimi sağlıyor. Bu özelliklerle yeni Huawei dizüstü bilgisayar gerçekten de rakipsiz.

Huawei MateBook X Pro 2024 Türkiye Fiyatı

Huawei MateBook X Pro 2024 Türkiye fiyatı ise çok merak ediliyor. MateBook X Pro, 84.999 TL fiyatla satışa sunulurken, 6.499 TL değerinde FreeBuds Pro 3 ve 8.999 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti de hediye olarak veriliyor.

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