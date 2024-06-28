Rekabet Kurumu Canon cezası gündem oldu. Daha önce Apple soruşturması ve Google cezası ile gündeme gelen Rekabet Kurumu yine çok konuşulacak bir karara imza attı. Rekabet Kurulu, ünlü elektronik devi Canon’a ceza kesti.

Rekabet Kurumu Canon’a Ağır Ceza Kesti!

Rekabet Kurumu, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmadan çıkan kararı açıkladı. Soruşturma kapsamında Canon’un, yetkili satıcı ve bayilerin satış fiyatlarına müdahale ettiği belirlendi. Bu ihlal nedeniyle şirkete 38,3 milyon TL idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre, Canon’un yetkili satıcı ve bayilere yönelik satış fiyatlarına müdahale edip etmediği araştırıldı. Soruşturma sonunda, Canon’un bu tür müdahalelerde bulunduğu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Bu ihlal, şirketin piyasadaki rekabeti bozduğu gerekçesiyle önemli bir ceza ile sonuçlandı.

Rekabet Kurulu, Canon Eurasia‘nın 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete 38.300.958,83 TL idari para cezası verilmesine karar verdi. Bu karar, piyasada adil rekabetin korunması amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rekabet Kurulu’nun bu kararı, piyasada adil rekabetin korunması için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Canon Eurasia’nın bu cezaya karşı nasıl bir tutum sergileyeceği ve piyasadaki diğer firmaların bu karardan nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

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