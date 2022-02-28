Huawei, Matebook X Pro 2022 ve Matebook E modellerinin tanıttı

Huawei, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022’de iki yeni Windows 11 dizüstü bilgisayarı Matebook X Pro 2022 ve Matebook E‘yi duyurdu. Huawei MateBook X Pro 2022, ultra taşınabilir bir amiral gemisi dizüstü bilgisayar, Matebook E ise kompakt bir model.

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Matebook X Pro 2022

Matebook X Pro 2022, Intel Core i5-1155G7 ve i7-1195G7 işlemci, 16GB RAM ve 512GB/1TB PCIe NVMe SSD depolama seçenekleri ile geliyor. Gpu tarafında ise Iris Xe entegre GPU’ya sahip. Dizüstü bilgisayar, %92,5 gibi bir ekran çerçeve oranına sahip 14,2 inç boyutundaki ekrana sahip. Bunlara ek olarak cihazın ekranı 90 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve P3 geniş renk gamı ​​desteği ile 3120 X 2080 piksel çözünürlüğe sahip. Huawei’ye göre; X Pro 2022, 3D Lut profesyonel renk kalibrasyon şemasını, TÜV Rheinland’ın profesyonel iki renkli gamut renk standardı sertifikasını kullanıyor.

Üst çerçevesi yalnızca 6 mm kalınlığında ve entegre bir HD web kamerası barındırıyor. Dizüstü bilgisayar metal bir yapıya sahip ve sadece 1,38 kg ağırlığında. En kalın noktası 15,5 mm. Bağlantı noktalarına bakacak olursak, dört USB-C bağlantı noktası (iki USB 3.2) ve bir kulaklık jakı bulunuyor.

Matebook X Pro 2022’nin fiyatı 1.899 € olarak ilan edildi. Serinin bir önceki modeli MateBook X Pro 2021’i ülkemizde 16.000 TL-24.000 TL aralığında satın almak mümkün.

Matebook E

Matebook E, 2’si 1 arada bir model. Birlikte verilen klavye kılıfı aracılığıyla dizüstü bilgisayara dönüşen bir tablet. Model, gücünü intel’in 11 nesil i5 ve i7 yonga setlerinden alıyor ve Iris XE grafik işlemcisine sahip. Matebook E, 8/16GB RAM ve 256/512GB PCIe NVMe SSD depolama seçenekleri sunuyor.

Cihaz bağlantı noktası olarak Thunderbolt 4‘ü destekleyen tek bir USB-C bağlantı noktası ve bir kulaklık jakına sahip. Matebook E, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 12,6 inç OLED ekran ile geliyor. Cihaz sadece 7,9 mm kalınlığında ve 709 gram ağırlığında.

Matebook E modelinin satış fiyatı ise 649 €- 1.399 € arasında değişiyor.