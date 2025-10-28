iPhone Air satışları Apple’ın beklentilerini karşılamadı. Plus modellerin yerine geçen iPhone Air, satışlarda bekleneni veremedi. Plus modellerden bile düşük satan cihaz, Apple‘ın son zamanlardaki en büyük fiyaskosu mu?

Apple, iPhone Air serisini tanıtarak “Plus” modellerine veda etmişti. Şirketin hedefi, iPhone 17 ile iPhone 17 Pro arasında konumlanan daha zarif, hafif ve yenilikçi bir model oluşturmaktı. Ancak görünen o ki bu strateji pek işe yaramadı.

Endüstri kaynaklarına göre iPhone Air satışları, yerini aldığı Plus modellerinin bile gerisinde kaldı. Rapora göre Apple, düşük talep nedeniyle iPhone Air üretimini önemli ölçüde azalttı. Kullanıcıların bir kısmı cihazın ince tasarımını beğenirken, diğer bir kesim kamera ve pil performansından memnun kalmayarak cihazı iade edip klasik iPhone 17 veya Pro modellerine yöneldi.

Apple’ın “Plus” serisini sonlandırmasının arkasında temel bir neden vardı: satışlar. iPhone mini modellerinde olduğu gibi, Plus serisi de hedeflenen satış rakamlarına ulaşamadı. Cupertino merkezli şirket, “Air” adını taşıyan daha zarif ve premium bir tasarımla yeni bir kullanıcı segmentini çekmeyi hedefledi. Ancak bu strateji şimdilik beklenen sonucu getirmedi.

Apple, Air modelini daha ince kasa, optimize edilmiş ağırlık ve minimalist tasarım anlayışıyla pazara sundu. Ne var ki bu tasarım değişikliği, bazı donanım tavizleri anlamına geldi — özellikle batarya kapasitesi ve kamera sensörlerinde. Kullanıcıların önemli bir kısmı bu farkı hissedince tercihini iPhone 17 Pro’dan yana kullandı.

Birçok analist, iPhone Air’in akıbetinin Galaxy S26 Edge modeline benzemeyeceğini düşünüyor. Samsung, S25 Edge’in düşük satış performansının ardından yeni seriyi iptal etmişti. Ancak Apple’ın planı farklı: Şirketin ürün yol haritaları, “Air” serisinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edeceğini gösteriyor.

Apple’ın hedefi, Air modellerini “standart” iPhone serisinin kalıcı bir parçası haline getirmek. Bu da en azından birkaç yıl boyunca yeni Air modellerinin piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Şirket, geçmişte mini ve Plus modellerinde olduğu gibi önce kullanıcı verilerini toplayıp, daha sonra uzun vadeli karara varmayı planlıyor.

Teknoloji analistleri, iPhone Air serisinin geleceğini “süper ince telefon” kategorisinin gelişimine bağlıyor. Bu cihazların en büyük zayıf noktası olan batarya teknolojisi, silisyum (silicon) bataryalar ile önemli bir dönüşüm yaşayabilir. Çinli üreticilerin uzun süredir kullandığı bu yeni teknoloji, daha ince kasalarda daha yüksek kapasite sunabiliyor.

Uzmanlara göre Apple, bu yeni batarya teknolojisini Air serisine entegre ettiğinde, cihazın bugünkü eleştirilerini hızla aşabilir. O zaman iPhone Air, Apple ekosisteminde “hafif ama güçlü” telefonların yeni standardı haline gelebilir.

Peki sizce Apple, iPhone Air serisini sürdürmeli mi yoksa yeniden Plus modellerine mi dönmeli? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

