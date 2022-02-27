Honor Magic 4 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı!

Önümüzdeki hafta MWC (Mobil Dünya Kongresi)’de tanıtılması beklenen Honor Magic 4 serisinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Honor Magic 4 serisi, üç farklı cihazdan oluşacak. Geçtiğimiz günlerde seri, 3C sertifikasını almıştı. Burada telefonların hızlı şarj özelliklerini görmüştük. Şimdi ise popüler sızıntıcılardan olan Ishan Argawal, cihazların temel özelliklerini paylaştı.

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Honor Magic 4 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Honor Magic 4 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, 6.81 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED bir panel ile gelecek. Ekran, 3D yüz kilidini ve ekran üstü parmak izi okuyucusunu destekleyecek. Kamera tarafında ise telefonun 50 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamerası bulunmakta. Bununla birlikte cihaz, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP telefoto kameraya sahip olacak. Magic 4 Pro’nun telefoto kamerası, 100x’e kadar dijital zoom ve OIS’i destekleyecek. Telefonun selfie kamerası ise 12 MP değerinde ultra geniş açılı çekimler yapabilecek. Cihaz, 100W hızlı şarj destekli 4600 mAh batarya ile gelecek. Bununla birlikte Magic 4 Pro, 50W’a kadar kablosuz hızlı şarjı da destekleyecek. Yazılım tarafında ise Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 sürümü, cihazlarda ön yüklü olarak geliyor olacak.

Serinin taban modeli olan Honor Magic 4’e gelecek olursak, bu cihaz da tıpkı pro modeldeki gibi Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca ekran tarafında da pro modelde kullanılan ekran mevcut olacak. Bununla birlikte cihazda 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunmakta. Telefonun telefoto kamerası, OIS destekli ve 50x’e kadar dijital zoom yapabiliyor. Magic 4’ün selfie kamerası ise pro modeldeki gibi 12 MP çözünürlüğünde olacak.

Honor Magic 4, 66W hızlı şarj destekli 4800 mAh batarya ile gelecek. Cihaz, yazılım tarafında Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 arayüzünü kullanıyor olacak. Serinin her iki cihazında da DTS:X Ultra Sound özelliği mevcut. Bununla birlikte şu anda cihazların RAM ve depolama alanlarıyla ilgili bir bilgi bulunmamakta. Bu hafta gerçekleşecek olan MWC’de, cihazlar hakkındaki resmi bilgileri göreceğiz.