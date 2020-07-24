Huawei MateBook D Serisi, 3 Ağustos’a kadar indirimli satılacak!

Huawei MateBook D Serisi dizüstü bilgisayar modellerine firma indirim uyguladı. 24 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak indirim, Huawei Online Mağaza üzerinde geçerli olacak.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Tab A7, Google Play Console’da görüntülendi!

reklam

Huawei MateBook D ailesi neler sunuyor?

Huawei MateBook D 14 ve D 15 modelleri FullView ekran ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkıyor. Huawei Share ile MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara erişim sağlıyor.

Parlama önleyici 14 ve 15 inç 16: 9 IPS panelleriyle dikkat çeken seri, Full HD (1920 × 1080) çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Ayrıca HUAWEI MateBook D 14 ve D 15, daha iyi göz koruması sağlayan, TÜV Rheinland sertifikalı, düşük mavi ışık emisyonuna da sahip.

Genç tüketiciler bilgisayarlarını sadece çalışmalarına izin veren bir araç olarak değil, aynı zamanda eğlenmelerine de izin veren bir platform olarak görüyorlar. Bu noktada HUAWEI MateBook D Serisi, kararlılık ve güvenilirliği korurken güçlü bir performans sunmak için AMD Ryzen işlemci ile geliyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip MateBook D Serisi, önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. MateBook D 14 ve D 15, soğutma ve pil ömründe de dikkat çeken özellikler arasında. Ürünler, soğutma için HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği de artırılıyor.

Matebook D Serisi yeni fiyatları!

İndirim kampanyası dahilinde, MateBook D 15 4.699 TL’lik fiyattan 400 TL’lik indirimle 4.299 TL’ye düşerken, Matebook D 14’ün fiyatı, 5.499 TL’den 500 TL’lik bir indirimle 4.999 TL’ye düşüyor. 3 Ağustos’a kadar sürecek kampanyadan yararlanmak isteyenler, ilgili ürünleri Huawei Online Mağaza üzerinden satın alabilecekler.