Samsung Galaxy Tab A7, Google Play Console’da görüntülendi!

Samsung yeni tableti Galaxy Tab A7 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni tableti Google Play Console üzerinde görüntülendi.

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Samsung Galaxy Tab A7, teknik özellikleri belli oldu!

Tablet piyasasının önemli oyuncuları arasında yerini alan Samsung, yeni tableti Galaxy A7 için kolları sıvadı. Firmanın, giriş seviyeye konumlandırdığı tablet Google Play Console üzerinde görüntülendi. Bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan tablet, görünüşe göre piyasada uygun fiyatlı bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm yapımı Snapdragon 662 (4 çekirdekli Qualcomm Kryo 260 ve yine 4 çekirdekli daha düşük frekansta çalışan ama aynı işlemci olan Qualcomm Kryo 260‘ın birleşimi) işlemcisinden alan tablet, 3 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Ayrıca grafik tarafında ise bizleri Adreno 610 ünitesi karşılıyor.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sertifikalar ile batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği gibi konular da ortaya çıkmıştı bilindiği üzere. 7040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazın 7.55 W değerinde hızlı şarj desteği olacak. Samsung tarafından geliştirilen Android 10 tabanlı OneUI arayüzün tablette yer alması bekleniyor. Daha önceden Geekbench üzerinde de görüntülenen yeni nesil tabletin çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Ancak gelen yorumlar, Google Play Console ve diğer sitelerde tabletin görüntülenmesinin çıkış tarihine yakın bir zamanda olduğumuz yönünde. Bakalım Samsung yeni nesil tableti Galaxy Tab A7 ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.