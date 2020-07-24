Samsung
Samsung Galaxy Tab A7, Google Play Console’da görüntülendi!
Samsung yeni tableti Galaxy Tab A7 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni tableti Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy Tab A7, teknik özellikleri belli oldu!
Tablet piyasasının önemli oyuncuları arasında yerini alan Samsung, yeni tableti Galaxy A7 için kolları sıvadı. Firmanın, giriş seviyeye konumlandırdığı tablet Google Play Console üzerinde görüntülendi. Bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan tablet, görünüşe göre piyasada uygun fiyatlı bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm yapımı Snapdragon 662 (4 çekirdekli Qualcomm Kryo 260 ve yine 4 çekirdekli daha düşük frekansta çalışan ama aynı işlemci olan Qualcomm Kryo 260‘ın birleşimi) işlemcisinden alan tablet, 3 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Ayrıca grafik tarafında ise bizleri Adreno 610 ünitesi karşılıyor.
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sertifikalar ile batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği gibi konular da ortaya çıkmıştı bilindiği üzere. 7040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazın 7.55 W değerinde hızlı şarj desteği olacak. Samsung tarafından geliştirilen Android 10 tabanlı OneUI arayüzün tablette yer alması bekleniyor. Daha önceden Geekbench üzerinde de görüntülenen yeni nesil tabletin çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Ancak gelen yorumlar, Google Play Console ve diğer sitelerde tabletin görüntülenmesinin çıkış tarihine yakın bir zamanda olduğumuz yönünde. Bakalım Samsung yeni nesil tableti Galaxy Tab A7 ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, 5G desteği ile yenilendi!
Samsung, 5 Ağustos’ta yeni telefonlarını duyuracağı “Galaxy Unpacked 2020” etkinliğine yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Bu etkinlikte 5 yeni cihazın duyurulması beklenirken, Samsung Galaxy Z Flip modelinin 5G sürümü ise diğer telefonlardan erken tanıtıldı!
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Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı: Eskiye göre yeni bir şey yok!
Bir süredir raporlarda adı geçen Galaxy Z Flip 5G, bugün marka tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Tasarım tarafında hiçbir yenilik barındırmayan telefon, özelliklerinde de neredeyse aynı paketi sunuyor. Dikkate değer fark ise işlemci cephesinde belli oluyor. Gücünü Qualcomm’un güncel amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865+ modelinden alan cihaz, bu sayede 5G modem desteğine kavuşuyor. 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ise işlemciye performans konusunda katkı sağlamaya devam ediyor.
6.7 inç boyutunda Full HD+ Dynamic AMOLED ekran taşıyan Z Flip 5G, ekranın katlanması sayesinde kapaklı bir forma bürünüyor. Telefonun arka kısmında ise bildirim ve kamera vizörü özelliklerine sahip olan 1.1 inçlik Super AMOLED ikinci ekrana yer veriliyor. 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kameradaki yardımcı sensör, ultra geniş açı çekim için yardımcı oluyor. İç ekrandaki deliğe gizlenen kamera ise 10 megapiksellik çözünürlük barındırıyor.
3.300 mAh kapasiteli bir batarya barındıran Samsung Galaxy Z Flip 5G, 15W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj desteğini de koruyor. Mistik Bronz ve Mistik Gri adlı iki renk seçeneği daha eklenen telefon, 1.450 dolarlık fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Yani Z Flip’e göre daha güçlü işlemci ve 5G desteği için kullanıcıların ekstra 70 dolar ödemesi gerekecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, Google Play Console’da görüntülendi
Samsung firmasının orta seviye cihazı Galaxy M31s, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Cihaz Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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Galaxy M31s, Exynos 9611 ile geliyor!
Samsung, uygun fiyatlı telefonlar ile piyasada alternatif oluşturmaya devam ediyor. Firma yeni cihazı Galaxy M31s ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanırken, cihaz Google Play Console üzerinde listelendi. Teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler sunan listenin aynı zamanda tasarım kısmında (en azından ekran) bizlere yeni bilgiler sunduğunu görebiliyoruz. Galaxy M31s beklenildiği gibi gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak. 6 GB RAM kapasitesi ile gelecek cihazın, 64 ve 128 GB depolama alanına sahip iki farklı modelinin bulunması bekleniyor.
Tasarım kısmında da delikli ekran ve bir adet ön kameranın görüldüğü cihaz, AMOLED Full HD+ panel ile bizleri karşılayacak. Ön kamera konusunda detaylı ve resmi bilgilere henüz ulaşılamazken, dörtlü arka kamera kurulumunda ana kameranın 64 MP olması bekleniyor. Ayrıca cihazın 6000 mAh gibi yüksek sayılabilecek bir batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda 25 W hızlı şarj desteği de firma tarafından sağlanmakta. 30 Temmuz tarihinde tanıtımı yapılacak cihazın fiyatı konusunda bir bilgi henüz yer almıyor. Ayrıca Samsung resmi sitesinde cihaz için SM-M317F/DSN koduyla bir sayfanın da açıldığı öğrenildi. Bakalım Samsung yeni uygun fiyatlı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
Samsung, Unpacked etkinliğinde 5 ürün tanıtacak!
Samsung’un yeni ürünlerini duyuracağı Galaxy Unpacked 2020 etkinliği, önümüzdeki günlerde çevrim içi şekilde gerçekleştirilecek. Etkinlikte tanıtılacak ürünler teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenirken, hangi ürünlerin karşımıza çıkacağı kesinlik kazandı.
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Note 20 serisinin ötesinde: İşte Galaxy Unpacked 2020’de tanıtılacak cihazlar!
Samsung Mobile CEO’su Tae-moon Roh, 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Unpacked 2020 etkinliği için markanın blog sitesinde bir yazı kaleme aldı. Etkinlikte 5 yeni cihazın tanıtılacağını belirten Roh, üstü kapalı da olsa bu cihazların hangileri olacağını doğrulamış oldu. Yönetici ismin verdiği bilgiler ışığında, Note 20 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 2 katlanabilir telefon modeli de duyurulacak. Ayrıca ekosistem tarafındaki Galaxy Watch 2 akıllı saat, Galaxy Buds Live kablosuz kulak içi kulaklık ve Galaxy Tab S7 tablet ise etkinliğin diğer cihazları olacak.
TM Roh, marka stratejisi ile ilgili bilgiler verdiği yazının devamında ise COVID-19 salgını sonrasındaki süreci “Sıradan Normal” şeklinde tanımlıyor. Samsung’un bu süreçten güçlenerek çıkmak adına anlamlı inovasyonlar, açık işbirliği ve operasyonel çeviklik şeklindeki 3 farklı alana odaklanacağı belirtiliyor. Katlanabilir cihazlar gibi yenilikler anlamlı inovasyon tarafında değerlendirilirken; Google, Microsoft, Netflix ve Spotify gibi şirketlerle yapılan işbirlikleri ise açık işbirliği şeklinde adlandırılıyor. Operasyon çeviklik tarafı ise karar mekanizması için COVID-19’un getirdiği hızlı dönüşüm sürecini temsil ediyor.
Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 serisi; Note 20, Note 20+ ve Note 20 Ultra şeklinde 3 farklı modele ayrılıyor. Galaxy Note 20 modeli serinin giriş modeli niteliğini taşırken, Plus versiyonunun farkı daha geniş ekranı olacak. Ayrıca daha önce Galaxy S20 ailesinde gördüğümüz ve yüksek optik zoom yeteneği barındıran Ultra sürümü de seride ilk defa yerini alacak.