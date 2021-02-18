Huawei Mate X2, içe katlanan tasarım ile geliyor

Huawei, önümüzdeki hafta yeni katlanan akıllı telefon modeli Mate X2’yi resmi olarak duyuracak. 22 Şubat’ta görücüye çıkacak Huawei Mate X2 modelinin tanıtım afişi ise tasarımıyla ilgili ipucu veriyor.

İlginizi çekebilir: Star Wars: Hunters mobil oyunu 2021’de Android ve iOS’a gelecek!

reklam

Huawei Mate X2 tasarım detayları tanıtım afişinde ortaya çıktı!

Huawei’nin yayınladığı afiş, katlanan yapıdaki telefonun sahip olduğu form faktörünü açığa çıkarıyor. 120 derecelik açıyla gözüken Mate X2, görünüşe göre selefinin aksine içe katlı bir tasarım benimseyecek. Hatırlanacağı üzere Mate X ve Mate Xs modelleri dışa doğru katlanan bir tasarımla geliyordu. Bunun dışında metal gövdenin anten çizgileri ve stereo hoparlör delikleri de tanıtım afişinde dikkat çekiyor.

Huawei Mate X2, 8.01″ boyutunda ve 2200×2480 piksel çözünürlüğünde esnek OLED ekrana ev sahipliği yapacak. Telefon içe doğru katlandığı için kapak bölümünde 6.45 inçlik Full HD+ AMOLED ekran konumlanacağı belirtiliyor. Gücünü markanın güncel amiral gemisi işlemcisi Kirin 9000’den alacak Mate X2, 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla gelecek. Dörtlü arka kameranın detayları henüz kesinleşmezken, 4.400 mAh kapasiteli bataryanın 66W kablolu / 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle buluşacağı ifade ediliyor.

Trump yönetiminin Huawei için uyguladığı ticaret kısıtlamaları en azından bir süre daha devam edeceğe benziyor. Tanıtım afişinde buna da küçük bir gönderme yapan marka, Albert Einstein’in “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar.” sözünü vurguluyor. Son olarak telefonun bir süre yalnızca Çin’de satılacağını, küresel pazar planlarının ise ileride duyurulacağını belirtelim.

Sizin için seçtiğimiz kulak içi kulaklık modellerini buradaki Trendyol listemizden ve buradaki Hepsiburada listemizden inceleyebilirsiniz.