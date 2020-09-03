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Huawei, Mate markasına yeni ürünler getiriyor!
Huawei, Mate markasını genişletmeye devam ediyor. Çinli firma son gelen bilgilere göre amiral gemisi markasına, 8 yeni ürün getirmeye hazırlanıyor.
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8 yeni Mate ürünü ile karşılaşmaya hazır olun!
Huawei, akıllı telefon dünyası dışında da yatırım yapmaya devam ediyor. Firma, ürün yelpazesini genişletmek isterken, bu konuda attığı adımlar bir bir ortaya çıkıyor. SlashLeaks ekibinden bir ismin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım sayesinde firmanın sekiz yeni Mate ürünü üzerinde çalıştığı öğrenildi. Listede oldukça ilginç yeni ürünler yer alsa da, firmanın Mate markasını büyütmeye çalıştığı gözle görüldü. Samsung için Galaxy neyse Huawei için artık Mate o demek cümlesi pek yanlış bir ifade olmayacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz aylarda MatePod ve MateWatch içinde benzer girişimlerde bulunduğu öğrenilen firmanın, bu sekiz yeni ürünle birlikte teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirme amacında olduğu tahmin ediliyor.
how many things can be named Mate
Huawei: Yes pic.twitter.com/Kd7e72bkgF
— Teme (特米)😷 (@RODENT950) September 3, 2020
MateVR, MateRobot, MateRouter, MateAR, MateBand, MateRing, MateHome ve MateAuto isimlerinin listede belli olmasının ardından, Huawei firmasının farklı sektörlere de ürün çıkarmaya devam edeceği öğrenildi. Her ne kadar firmanın olası ürünleri için verildiği belirtilen ürünleri, hiç bir zaman piyasada göremeyebiliriz. Ancak Huawei firmasının bu ürünler hakkında planı olmadığını söyleyemeyiz. Hali hazırda HarmonyOS için çalışmalarını sürdüren firma, ilerleyen zamanlarda ekosistemini geliştirmek için bu ürünlere ihtiyaç duyabilir. Bakalım firma, önümüzdeki günlerde olası sekiz yeni ürün ile alakalı herhangi bir duyuru yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
Formula 1’i Türkiye’de yapılmasını sağlayan Intercity, buıgün yaptığı açıklama ile minimum bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den toplam 90 TL olacağını duyurdu!
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7 yıl aradan sonra İstanbul Park pistinde -Ferrari için geçerli olmasa da- Formula 1 tarihinin en hızlı araçlarının yarışını izleyeceğiz. Bu konunun resmen açıklanması ardından biraz önce Intercity İstanbul Park’da yapılan basın toplantısında konuşan Vural Ak, önemli bir bilgiyi paylaştı.
İstanbul Park’ta biletler günlük 30 TL!
Önemli bir haber paylaşacağını duyuran İntercity, yapılan toplantıda Formula 1’in pandemi süreci ile değişen takviminde yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdiler. Vural Ak aynı zamanda önemli bir haber daha verdi. Bildiğiniz gibi yeni takvimde yarışlar pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor. Ancak Mugello, Portekiz ve Rusya GP’leri bu yılın ilk seyircili yarışları olacak. Bu nedenle 200 bin kişilik ağırlama kapasitesi olan İstanbul Park da pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyicili olacağı belirtildi. %50 kapasite ile, yani 100 bin kişilik sınırlı sayıda bir izleme kapasitesi ile biletler haftaya satışa çıkacak.
Vural Ak bu haberin ardından büyük bir sürpriz yaparak yurt dışında 80-90 Euro’dan başlayan ve döviz kuru neticesinde çok pahalı olan biletlerde ciddi bir indirim yaptı. Intercity’nin 30. yılı nedeniyle günlük 30 TL’den yani toplam 90 TL’den başlayacak bilet fiyatları olacağı bilgisi paylaşıldı. Bu biletler açık alan biletleri olacak. Aynı zamanda tribünler ve VIP biletleri de bu fiyattan yüksek olsa da beklendiği kadar pahalı olmayacağı bilgisi verildi.
Formula 1 anlaşması 1 yıllık, devamı gelebilir
Merak edilen bir diğer konu olan Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin sadece bu sene mi olma konusuna açıklığa kavuştu. Ak, anlaşmanın şu anda sadece bu sezon için olduğunu paylaştı. Tüm masrafların Intercity tarafından karşılandığı da belirtildi. Ancak bu yılki yarışın sorunsuz geçmesi halinde 2021 ve sonrası adına uzun dönem bir sözleşme yapılmasının da ihtimalinin büyük olduğu vurgulandı. Bunu sezon sonunda anlayacağız.
Biletler haftaya satışa çıkıyor!
Günlük 30TL, yani toplamda 90 TL’den başlayacak biletler, Vural Ak’ın belirttiği üzere haftaya satışa çıkacak. Açık alanda 90 TL’lik biletlerin sayısı belli olmazken, diğer bilet fiyatları da şu anda açıklanmadı. 13-15 Kasım 2020’de görüşmek üzere!
Aksesuar
DJI Osmo Mobile 4, manyetik yapılı tasarımıyla ortaya çıktı
Söz konusu akıllı telefon ve kamera aksesuarı olduğunda adından söz ettiren DJI markasının yeni gimbal modeli Osmo Mobile 4 bir süredir sızıntıların gündemindeydi. Şimdi de, cihazın tasarımına dair görüntüler ortaya çıktı.
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DJI Osmo Mobile 4, manyetik tutucuya sahip olacak
WinFuture tarafından paylaşılan raporlar, DJI’ın çok yakında Osmo Mobile 4 isimli yeni akıllı telefon gimbalını duyurmaya hazırlandığını gösteriyor. Kısaca “DJI OM 4” olarak adlandırılan yeni cihazdaki en büyük iyileştirme ise, telefonun yuvaya oturmasını kolaylaştıracak olması. DJI Osmo Mobile 4 ile alakalı Twitter’da paylaşılan kısa videoya bakılırsa, cihaz selefine göre daha kullanışlı olmasını sağlayan iki manyetik montaj mekanizmasına sahip olacak.
DJI Osmo Mobile 4 #DJI #OM4 #OsmoMobile4 pic.twitter.com/0odN7NyuN6
— Roland Quandt (@rquandt) August 25, 2020
Hatırlarsanız önceki gimbal modellerinde telefonu cihazın yuvasına yan taraftan kaydırarak oturtmak gerekiyordu; Osmo Mobile 4’le beraber bu dert ortadan kalkıyor, cihazın yuvasına konumlandırılan manyetik mekanizma sayesinde artık telefonunuzu gimbalın yuvasına hızlıca yerleştirebiliyorsunuz. Anlaşılan o ki DJI, ürünlerini geliştirirken kullanıcı deneyimine ve şikayetlere oldukça önem veriyor. Zaten pratiklik ve işlevselliğiyle piyasada nam salan DJI Osmo Mobile serisinin de, yeni ürünüyle kullanıcıları epey memnun edeceğini söylemek mümkün.
DJI Osmo Mobile 4’ün fiyatı ve özellikleri ne olacak?
DJI OM 4‘ün Türkiye fiyatıyla alakalı henüz bilgi yok ancak, Avrupa fiyatının 150 €’nun altında olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bugünkü kurla, en az 1.300 TL olacağını söyleyebiliriz. Elbette ki işin içine vergiler girdiğinde, dudak uçuklatan rakamlar havada uçuşacaktır. Ayrıca DJI Osmo Mobile 4‘ün USB Type-C üzerinden şarj edilebilen 2.450mAh bataryayla 15 saate kadar pil ömrü sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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Formula 1 resmen 13-15 Kasım tarihlerinde Türkiye’de!
Formula 1 Türkiye GP 9 yıl aradan sonra resmen Türkiye’de! Haftalardır ha geldi ha gelecek diye merakla beklenen açıklama resmen yapıldı ve 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında InterCity İstanbul Park’ta F1 yarışı düzenlenecek.
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9 yıl aradan sonra Formula 1 heyacanı!
2005 yılında ilk defa Türkiye’de düzenlenen Formula 1 etkinliği, 7 yıl boyunca İstanbul Park’ta heyacanlı yarışlar ile devam etmişti. 8. virajı efsaneleşen bu pistte son yarış ise 2011 yılında yapılmıştı. 9 yıldır pistin farklı etkinlikler ile kullanılmasının ardından asıl yapılma amacı olan F1 etkinliği resmen geri dönüyor. 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak yarış hafta sonu ile ülkemize gelecek olan Formula 1, pandemi süreci nedeniyle planlamayı da değiştirmesi nedeniyle takvime eklendi. Avusturalya’da başlayan ve Abu Dabi’de biten klasik takvim yerine 17 yarışlık yeni bir takvim hazırlandı.
Bu sene takvime eklenen Vietnam GP ve Hollanda GP iptal edilirken Avusturya’da 2, Macaristan, Britanya’da 2, İspanya, Belçika, İtalya’da 2, Rusya, Almanya, Portekiz ve İmola’da yapılacak yarışlar açıklanmıştı. Biraz önce gelen açıklama ile Türkiye GP’de takvime eklenirken, Bahreyn’de 2 ve Abu Dabi GP ile 2020 sezonu noktalanmış olacak.
F1 Türkiye Grand Prix tarihi
Formula 1 heyecanı takvimler 21 Ağustos 2005 tarihini gösterdiğinde Türkiye’de ilk defa yaşanmıştı. McLaren pilotu ve şu anda Alfa Romeo’da yarışan Kimi Raikkonen’in kazandığı yarışın ardından 2006, 2007 ve 2008’de Ferrari pilotu Felipe Massa’nın domine ettiği bir seri yakalanmış, 2009’da ise Brawn GP adına Jenson Button damalı bayrağı ilk geçen pilot olmayı başarmıştı. Ardından gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri olarak kabul edilen ve yeni şampiyonluğu için sıralamada birinci olan Lewis Hamilton’ın kazandığı 2010 Türkiye GP ardından 2011’deki son yarışı da o dönem Red Bull ile harika yaratan Sebastian Vettel bu topraklardaki son yarışı kazanan isim oldu.
F1 2020 Türkiye Grand Prix seyircili mi olacak?
Evet. Resmi açıklamada kısıtlı bir seyirci ile katılımın sağlanacağı belirtiliyor. Detayları ise ilerleyen dönemde paylaşılacak.