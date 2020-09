Huawei, Mate markasına yeni ürünler getiriyor!

Huawei, Mate markasını genişletmeye devam ediyor. Çinli firma son gelen bilgilere göre amiral gemisi markasına, 8 yeni ürün getirmeye hazırlanıyor.

İlginizi çekebilir; Twitter, ses ve videolara otomatik alt yazı desteği getirecek

Huawei, akıllı telefon dünyası dışında da yatırım yapmaya devam ediyor. Firma, ürün yelpazesini genişletmek isterken, bu konuda attığı adımlar bir bir ortaya çıkıyor. SlashLeaks ekibinden bir ismin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım sayesinde firmanın sekiz yeni Mate ürünü üzerinde çalıştığı öğrenildi. Listede oldukça ilginç yeni ürünler yer alsa da, firmanın Mate markasını büyütmeye çalıştığı gözle görüldü. Samsung için Galaxy neyse Huawei için artık Mate o demek cümlesi pek yanlış bir ifade olmayacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz aylarda MatePod ve MateWatch içinde benzer girişimlerde bulunduğu öğrenilen firmanın, bu sekiz yeni ürünle birlikte teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirme amacında olduğu tahmin ediliyor.

how many things can be named Mate

Huawei: Yes pic.twitter.com/Kd7e72bkgF

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) September 3, 2020