Ayrıca kimi zaman tek bir tweet, ilgili konuyu açıklamak için yeterli olmayabilir. Twitter bunu da düşünmüş; bu durumda sosyal ağ, gündem olan söz konusu konuya dair kısacık açıklamalar ekleyecek. Bu bağlamda açıklamalar, popüler olan konuya dair olabildiğince açıklayıcı olmak suretiyle kısa bilgiler ve kaynaklar içerecek. Bu açıklamaları ise Twitter’ın kendi özel küratör ekibinin yazacağı ifade edildi.
Sosyal Medya
Twitter, ses ve videolara otomatik alt yazı desteği getirecek
Twitter, platformu daha erişilebilir kılmak amacıyla yapmayı planladığı yeni güncellemeyi duyurdu. Şirket, önümüzdeki yıldan itibaren ses ve videolara otomatik alt yazı eklemeyi planlıyor.
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Twitter otomatik alt yazı desteği sunmaya hazırlanıyor
Sosyal ağ şirketi Twitter, platformda engelli toplumu kapsayıcı olma konusundaki yetersizliğini ve bu yetersizliğini gidermek için yaptığı çalışmaları duyurdu. Çalışmalar kapsamında engelli vatandaşların uygulamayı kullanmasını kolaylaştırmak üzere uygulamayı daha erişilebilir hale getirmek için harekete geçtiğini ifade eden şirket, bu işlerle uğraşacak özel bir ekip kurduğunu ve aynı zamanda önümüzdeki yıldan itibaren sesli tweetlere ve videolara da otomatik alt yazı ekleyeceğini ifade etti.
Hatırlarsanız temmuz ayında Twitter, sesli tweetleri test etmeye başlamıştı. Ancak bu sesli tweetler, alt yazı veya başka bir kullanım şekli olmadığından dolayı erişilebilirlik noktasında oldukça yetersiz. İşte şirket bu gibi eksiklikleri kapatmak istiyor.
“Bu yazın başlarında sesli tweetleri test etmek, bir şirket olarak hala ne kadar iş yapmamız gerektiğini fark etmemizi sağladı ve Twitter’ı engelli topluluk için daha kapsayıcı hale getirme taahhüdünde bulunduk – tüm ürünlerimizde daha fazla erişilebilirliğe ve araçlara odaklanmak için özel bir ekip oluşturduk.”
Bu kapsamda Twitter yetkilileri, erişilebilirliği artırmak adına yaptığı çalışmalardan ve yeniliklerden de bahsetti. Peki bu yenilikler neler? Şimdi kısaca bahsedelim.
Otomatik alt yazılar
2021′in başlarından itibaren Twitter, sesli tweetler ve videolar için otomatik alt yazı desteğini kullanıma sunmaya başlayacak. Alt yazılar, ilgili tweeti duymakta zorlanan kişilerin ses ve videoyu daha kolay anlayabilmesine yardımcı olacak. Ayrıca şirket, bu özellik üzerinde çalışmalarını çoktan başlattığını söylemekle birlikte yapmaları gereken çok fazla iyileştirme olduğunu da ifade ediyor.
Elbette ki bu özelliğin kullanıma sunulur sunulmaz bir anda her şeyi çözmeyeceği aşikar; ancak yine de böyle bir imkanın varlığının, hiç olmamasından daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada Twitter algoritmalarının, ses ve videodaki cümleleri metne dökebilmek için çok iyi geliştirilmesi gerekiyor. Bu sebeple engelli insanlardan geri bildirim noktasında yardım aldığını ifade eden Twitter, otomatik alt yazıların kullanılabilirliğini kendine özel yöntemlerle iyileştireceğini ifade ediyor.
Özel erişilebilirlik ekibi
Twitter, kullanıcılara sunduğu ürün ve hizmetleri erişilebilirlik noktasında geliştirmek adına özel bir ekip kurduğunu söyledi. Bu ekibin amacı ise, Twitter özelliklerini erişilebilir hale getirecek yeni kaynaklar ve araçlar üretmek olacak.
Tüm bu girişimlerinin, erişilebilirliğe yatırım yapmak için uzun vadeli temel planları olduğunu ifade eden şirket, çalışmalarını tüm hızıyla devam edeceğini açıklarken; “Dış gruplarla ortaklık kurduk ve önümüzdeki aylarda, röportajlar, anketler ve yeni prototipler üzerinde uzaktan kullanılabilirlik çalışmaları yoluyla engelli insanlardan geri bildirim alacağız.” ifadelerini kullandı.
Güncelleme
Messenger, yanlış haberleri engelleyecek yeni özelliğe kavuştu
Facebook Messenger uygulamasına, yanlış haberlerin yayılmasını engellemek amaçlı yeni bir özellik geldi. Yeni özellik ile beraber Messenger’da bir mesajı en fazla 5 kişiye iletmek mümkün olacak.
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Facebook, ilk olarak WhatsApp için kullanıma sunduğu mesaj iletme sınırını bu kez diğer mesajlaşma uygulaması Messenger’a getirdi. Hatırlanacağı üzere WhatsApp, yalan haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla bir mesajın iletilerek gönderilmesini sınırlıyor; işte şimdi benzer bir sınırlama, Messenger’da da olacak.
Messenger, yanlış haberleri engelleyecek yeni güncelleme aldı!
Her ne kadar mesaj iletme sınırının yalan haberleri engellemek için etkili bir mücadele olmadığı düşünülse de, Facebook’un açıklamaları bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre mesajların iletilmesini sınırlamak, yalan haberlerin viral olmasını engelleme noktasında oldukça fayda sağlıyor. Öyle ki WhatsApp da geçen ay, bu sınırlama dolayısıyla iletilen mesajların sayısında %70′e kadarlık bir düşüş yaşandığını söylemişti. Bu bağlamda Facebook, Messenger uygulamasına da bu özelliği getirerek ilgili mesajın sadece 5 farklı sohbete iletilebilmesini sağlayacak.
Messenger platformunun gizlilik ve güvenliğinden sorumlu yöneticisi Jay Sullivan, yeni güncellemeyi; “Kaosa neden olmak, belirsizlik yaratmak veya yanlışlıkla doğru bilgileri baltalamak isteyenlerin çabalarını engellemeye yardımcı olmak için Messenger’da yönlendirme sınırı getiriyoruz. Messenger’ın arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmak için güvenli ve güvenilir bir platform olmasını istiyoruz.” ifadeleriyle duyurdu.
Elbette ki şirketin bu adımı yalan haber yayılımını kökten durdurmayacak. En nihayetinde yalan haberlerin yayıldığı tek yer Facebook ekosistemi değil. Ancak Messenger uygulamasının dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, böyle bir sınırlamanın oldukça fayda sağlayacağını ifade edebiliriz.
Sosyal Medya
Facebook, fotoğraf ve videoları Dropbox’a aktarma desteği getirdi
Facebook, kullanıcıların platform içerisinde fotoğraf ve videolarını aktarabileceği bulut depolama servislerine yenilerini ekledi. Bugünden itibaren Facebook’taki görüntülerinizi Dropbox veya Koofr’a aktarabilirsiniz.
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Sosyal medya platformu Facebook, uzun süre önce kullanıma sunduğu veri aktarım aracıyla beraber kullanıcıların görüntülerini Google Fotoğraflar servisine aktarabilmesini sağlıyordu. Bugün yaptığı duyuruyla beraber şirket, bu veri aktarım aracına iki yeni bulut depolama servisi desteği eklediğini açıkladı. Açıklamaya göre Facebook kullanıcıları bundan böyle fotoğraf ve videolarını Dropbox veya Koofr adlı bulut depolama servisiyle doğrudan eşitleme imkanına sahip olacak.
Facebook bu veri aktarım imkanını, verinin taşınabilir olma özgürlüğü üzerine inşa ediyor. Şirkete göre veri, kullanıcıya aittir ve kullanıcı, verileri üzerinde istediği şekilde tasarruf edebilmelidir. Bu motto ile yola çıkan şirket, aynı zamanda rakip servislere doğrudan veri aktarım imkanı sunan büyük platformlardan biri olma özelliğini de taşıyor.
Facebook, yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: “İnsanların güvenebileceği veri taşınabilirliği özellikleri oluşturmaya devam etmek istiyoruz. İnternetin ne tür verilerin taşınabilir olması gerektiği ve farklı hizmetlere taşınırken bu verilerin korunmasından kimin sorumlu olduğu konusunda daha net kurallara ihtiyacı vardır. Politika yapıcılar bu konuda hayati bir role sahiptir. Bunu tek başımıza yapamayacağımızı biliyoruz. Diğer şirketleri, insanlar için seçenekleri genişletmek ve veri taşınabilirliği yeniliğini ileriye taşımak için Veri Aktarımı Projesine katılmaya teşvik ediyoruz.”
Facebook, açıklamadan anlaşıldığı üzere veri aktarım özelliğini daha fazla servis ile genişletmek istiyor. Büyük ihtimalle yakında Apple’ın iCloud ve Microsoft’un OneDrive servisi de Facebook’a entegre olacak.
Sosyal Medya
Twitter, bir konunun gündem olma sebebini açıklayacak
Twitter, platform içerisinde bir konunun o gün neden gündem olduğunu ve çok konuşulduğunu açıklamaya yardımcı olmak amacıyla yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
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Sosyal ağ platformu Twitter, kullanıcıların o an gündem olan konuların neden gündem olduğunu daha kolay anlamalarını sağlamak için harekete geçti. Yeni özellik kısaca; gündem kısmında gördüğünüz bir konunun orada olma sebebini, yüzlerce tweet arasında dolaşarak arayıp bulma devrini bitirecek.
Şirket, bunu yapabilmek için gündem kısmına örnek tweetler ve kısa açıklamalar ekleyecek. Örneğin gündemde Apple’ı gördüğünüz zaman, onun hemen altında Apple’ın gündem olmasına sebep olan bir tweet yer alacak ve bu sayede ilk bakışta gündem olmasının sebebini anlayabileceğiz.
Twitter yetkilileri, yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu: “Bazen doğru bir tweet, amacın ne olduğunu anlamaya yardımcı olabilir. Bugünden başlayarak, bir trend hakkında size daha fazla fikir vermesi için bazı trendlerle alakalı örnek tweetler, orada sabitlenecek. Örnek tweetler, şimdi iOS ve Android için Twitter’da bulunabilir. Bu özelliği yakında twitter.com’a getirmek için çalışıyoruz.”