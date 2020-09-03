Twitter, ses ve videolara otomatik alt yazı desteği getirecek

Twitter, platformu daha erişilebilir kılmak amacıyla yapmayı planladığı yeni güncellemeyi duyurdu. Şirket, önümüzdeki yıldan itibaren ses ve videolara otomatik alt yazı eklemeyi planlıyor.

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Twitter otomatik alt yazı desteği sunmaya hazırlanıyor

Sosyal ağ şirketi Twitter, platformda engelli toplumu kapsayıcı olma konusundaki yetersizliğini ve bu yetersizliğini gidermek için yaptığı çalışmaları duyurdu. Çalışmalar kapsamında engelli vatandaşların uygulamayı kullanmasını kolaylaştırmak üzere uygulamayı daha erişilebilir hale getirmek için harekete geçtiğini ifade eden şirket, bu işlerle uğraşacak özel bir ekip kurduğunu ve aynı zamanda önümüzdeki yıldan itibaren sesli tweetlere ve videolara da otomatik alt yazı ekleyeceğini ifade etti.

Hatırlarsanız temmuz ayında Twitter, sesli tweetleri test etmeye başlamıştı. Ancak bu sesli tweetler, alt yazı veya başka bir kullanım şekli olmadığından dolayı erişilebilirlik noktasında oldukça yetersiz. İşte şirket bu gibi eksiklikleri kapatmak istiyor.

“Bu yazın başlarında sesli tweetleri test etmek, bir şirket olarak hala ne kadar iş yapmamız gerektiğini fark etmemizi sağladı ve Twitter’ı engelli topluluk için daha kapsayıcı hale getirme taahhüdünde bulunduk – tüm ürünlerimizde daha fazla erişilebilirliğe ve araçlara odaklanmak için özel bir ekip oluşturduk.”

Bu kapsamda Twitter yetkilileri, erişilebilirliği artırmak adına yaptığı çalışmalardan ve yeniliklerden de bahsetti. Peki bu yenilikler neler? Şimdi kısaca bahsedelim.

Otomatik alt yazılar

2021′in başlarından itibaren Twitter, sesli tweetler ve videolar için otomatik alt yazı desteğini kullanıma sunmaya başlayacak. Alt yazılar, ilgili tweeti duymakta zorlanan kişilerin ses ve videoyu daha kolay anlayabilmesine yardımcı olacak. Ayrıca şirket, bu özellik üzerinde çalışmalarını çoktan başlattığını söylemekle birlikte yapmaları gereken çok fazla iyileştirme olduğunu da ifade ediyor.

Elbette ki bu özelliğin kullanıma sunulur sunulmaz bir anda her şeyi çözmeyeceği aşikar; ancak yine de böyle bir imkanın varlığının, hiç olmamasından daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada Twitter algoritmalarının, ses ve videodaki cümleleri metne dökebilmek için çok iyi geliştirilmesi gerekiyor. Bu sebeple engelli insanlardan geri bildirim noktasında yardım aldığını ifade eden Twitter, otomatik alt yazıların kullanılabilirliğini kendine özel yöntemlerle iyileştireceğini ifade ediyor.

Özel erişilebilirlik ekibi

Twitter, kullanıcılara sunduğu ürün ve hizmetleri erişilebilirlik noktasında geliştirmek adına özel bir ekip kurduğunu söyledi. Bu ekibin amacı ise, Twitter özelliklerini erişilebilir hale getirecek yeni kaynaklar ve araçlar üretmek olacak.

Tüm bu girişimlerinin, erişilebilirliğe yatırım yapmak için uzun vadeli temel planları olduğunu ifade eden şirket, çalışmalarını tüm hızıyla devam edeceğini açıklarken; “Dış gruplarla ortaklık kurduk ve önümüzdeki aylarda, röportajlar, anketler ve yeni prototipler üzerinde uzaktan kullanılabilirlik çalışmaları yoluyla engelli insanlardan geri bildirim alacağız.” ifadelerini kullandı.