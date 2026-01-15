Huawei, mobil fotoğrafçılık dünyasında adından söz ettirmeye ve sektöre yön vermeye devam ediyor. Serinin önceki modelleriyle yakalanan başarının ardından teknoloji dünyasının gözü kulağı şimdiden Pura 90 ailesine çevrilmiş durumda. Çinli üreticinin laboratuvarlarında geliştirdiği yeni nesil amiral gemisi hakkında sızan son bilgiler, beklentileri bir hayli yükseltiyor. Özellikle ultra modelin, donanım tarafında sunduğu yeniliklerle rakiplerine gözdağı vereceği konuşuluyor. Peki, en iyi kameralı telefon adayı olarak gösterilen Huawei Pura 90 Ultra kullanıcılara neler sunacak?

Huawei Pura 90 Ultra kamera özellikleriyle iddialı geliyor

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, yeni amiral gemisi tasarım tarafında radikal olmasa da belirgin değişikliklerle geliyor. Cihazın arka panelinde yer alan kamera kurulumunun, alıştığımız üçgen formunu koruyacağı ancak bu yapının artık dikdörtgen bir kamera adası içerisine entegre edileceği belirtiliyor. Bu dokunuş, Huawei Pura 90 Ultra modelinin görsel olarak seleflerinden ayrışmasını sağlarken, daha bütünlüklü bir görünüm sunmayı hedefliyor. Sızdırılan çizimler de bu tasarım anlayışını doğrular nitelikte.

Cihazın asıl gücü ise kaputun altındaki sensörlerde yatıyor. Weibo üzerinden paylaşılan teknik verilere göre telefonda, değişken diyafram teknolojisine sahip 1 inç büyüklüğünde bir ana kamera sensörü kullanılacak. 50 MP çözünürlüğündeki bu ana kameranın, ışık koşullarına göre diyaframı otomatik ayarlayarak her senaryoda en net kareleri yakalaması bekleniyor. Huawei Pura 90 Ultra, bu sayede hem gündüz hem de gece çekimlerinde profesyonel kameralara kafa tutabilir.

Sensör boyutlarında devrim niteliğinde değişim

Sızıntıların en dikkat çekici noktası ise telefoto kamera tarafında karşımıza çıkıyor. İddialara göre cihaza, 200 MP çözünürlüğünde ve 1/1.28 inç büyüklüğünde SCC80XS SmartSens periskop kamera eşlik edecek. Bu sensör boyutu, bir telefoto kamera için oldukça iddialı bir değer. Büyük sensör, daha fazla ışık alımı ve dolayısıyla düşük ışıkta yapılan yakınlaştırmalarda çok daha az kirlilik (noise) anlamına geliyor. En iyi kameralı telefon adayı yarışında Huawei’nin bu hamlesi, dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.

Bir önceki nesil olan Pura 80 Ultra ile kıyasladığımızda, şirketin sürekli olarak üzerine koyarak ilerlediğini görüyoruz. Pura 80 Ultra modelinde sektörde bir ilk olan değiştirilebilir lensli periskop yapısı kullanılmıştı. Huawei Pura 90 Ultra ile birlikte ise odak noktasının sensör boyutu ve çözünürlük artışına kaydığı görülüyor. Özellikle 200 MP’lik periskop lens, dijital yakınlaştırma yapıldığında bile detay kaybını minimuma indirecektir.

Huawei’nin görüntü işleme algoritmalarındaki başarısı bilinen bir gerçek. XMAGE teknolojisinin yeni donanımlarla birleşmesi sonucunda ortaya çıkacak görüntü kalitesi merakla bekleniyor. Şirket henüz resmi bir tanıtım tarihi paylaşmasa da, sızıntıların sıklığı lansmanın çok uzak olmadığını işaret ediyor. Huawei Pura 90 Ultra, mobil fotoğrafçılık tutkunları için şimdiden listenin en üst sıralarına yerleşmiş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 200 MP periskop kamera günlük kullanımda ne kadar fark yaratır?