Hardware Plus’ta DXOMARK serisi HUAWEI Mate 60 Pro+ ile devam ediyor. Özellikle Mate 60 Pro+’ın kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en iyi skoru DXOMARK tarafından almayı başarıyor.

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48 MP ana kamerası ve 48 MP telefoto lensi, ve 40 MP geniş açı lensi ile gelen HUAWEI Mate 60 Pro+, aldığı 157 puan ile 1. sıradan listeye giriş yaptı. 160 fotoğraf ve 148 video puanı alan cihaz, başta HUAWEI P60 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere listede test edilen tüm telefonları hem kamera hem ekran noktasında geçmeyi başardı.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK Değerlendirmesi; https://www.dxomark.com/huawei-mate-60-pro-plus-camera-test/

İyi seyirler…

HUAWEI Mate 60 Pro+ kamera özellikleri